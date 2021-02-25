Для "зеленых" и "желтых" зон по коронавирусу ослабят ограничения

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса Республики Казахстан приняла ряд решений, направленных на смягчение карантина в "зеленых" и "желтых" зонах по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Юлия Якупбаева передает Kazakhstan Today.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" сообщила, что сегодня Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса с учетом постепенной тенденции к снижению заболеваемости, были поддержаны следующие предложения нацпалаты и регионов:

Для "зеленой" зоны разрешаются:

- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);

- поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала);

- деятельность бильярдов;

- деятельность детских развлекательных клубов в помещениях;

- работа цирков.

Для "желтой" зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.

Приложение "Ashyq":

1) деятельность боулингов;

2) деятельность компьютерных клубов;

3) фитнесс-центры, бассейны - допущены к работе по предыдущей санзоне.





Якупбаева отметила, что послабления начнут действовать с 1 марта 2021 года.

В целом есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса", - добавила она.





Напомним, МЦРИАП совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение "Ashyq" для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.

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