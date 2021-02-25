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Для "зеленых" и "желтых" зон по коронавирусу ослабят ограничения

24.02.2021 12313
Для "зеленых" и "желтых" зон по коронавирусу ослабят ограничения
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса Республики Казахстан приняла ряд решений, направленных на смягчение карантина в "зеленых" и "желтых" зонах по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Юлия Якупбаева передает Kazakhstan Today.
 
Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" сообщила, что сегодня Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса с учетом постепенной тенденции к снижению заболеваемости, были поддержаны следующие предложения нацпалаты и регионов:
 
Для "зеленой" зоны разрешаются:
 
 - спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);
 
 - поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала);
 
 - деятельность бильярдов;
 
 - деятельность детских развлекательных клубов в помещениях;
 
 - работа цирков.
 
Для "желтой" зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.
 
Приложение "Ashyq":
 
1) деятельность боулингов;
 
2) деятельность компьютерных клубов;
 
3) фитнесс-центры, бассейны - допущены к работе по предыдущей санзоне.

Якупбаева отметила, что послабления начнут действовать с 1 марта 2021 года.
 

В целом есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса", - добавила она.


Напомним, МЦРИАП совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение "Ashyq" для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.
 

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