Для "зеленых" и "желтых" зон по коронавирусу ослабят ограничения

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" сообщила, что сегодня Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса с учетом постепенной тенденции к снижению заболеваемости, были поддержаны следующие предложения нацпалаты и регионов:
Для "зеленой" зоны разрешаются:
- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);
- поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала);
- деятельность бильярдов;
- деятельность детских развлекательных клубов в помещениях;
- работа цирков.
Для "желтой" зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.
Приложение "Ashyq":
1) деятельность боулингов;
2) деятельность компьютерных клубов;
3) фитнесс-центры, бассейны - допущены к работе по предыдущей санзоне.
Якупбаева отметила, что послабления начнут действовать с 1 марта 2021 года.
В целом есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса", - добавила она.
Напомним, МЦРИАП совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение "Ashyq" для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.
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