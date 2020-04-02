Еще три человека заразились COVID-19, всего 372 случая заражения в Казахстане

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Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией - по одному случаю в Кызылординской, Алматинской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, по состоянию на 16.50 1 апреля всего в стране подтверждены 372 случая регистрации коронавируса: Нур-Султан - 184 случая; Алматы - 84 случая; Кызылординская область - 25 случаев; Атырауская область - 16 случаев; Акмолинская область - 16 случаев; Карагандинская область - 14 случаев; Алматинская область - 9 случаев; Туркестанская область - 5 случаев; Жамбылская область - 3 случая; Актюбинская область - 4 случая; СКО - 3 случая; Шымкент - 3 случая; ВКО - 2 случая; ЗКО - 2 случая; Павлодарская область - 1 случай; Мангистауская область - 1 случай.

Ранее стало известно о летальном случае от коронавируса в Карагандинской области . Умер 62-летний мужчина, который был доставлен накануне в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии. Ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. В 7 часов утра мужчина скончался. Все контактные с ним лица установлены и будут помещены на закрытый карантин.

Всего в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции.

Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта . Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.

Второму погибшему было 50 лет . Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.

По последним данным, в Казахстане выздоровели 26 человек (в Нур-Султане - 16 и в Алматы - 10).

На утро 1 апреля в мире зарегистрировано 859 991 (+73 185 за сутки) инфицированных. Погибло 42 148 (+4324) человек, выздоровело 178 100 (+12 493) человек.

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