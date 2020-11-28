Глава Акмолинской области рассказал о мерах по недопущению роста заболеваемости коронавирусом в регионе

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге на площадке СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что в регионе принимаются все возможные действенные меры по недопущению роста коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В области работают 6 лабораторий для ПЦР-анализов, резервную мощность которых при необходимости можно увеличить практически в 2,5 раза, до 7 тыс. тестов в сутки. Развернуто более 1000 коек, из которых 900 инфекционных, в резерве имеется же 5000, сообщает пресс-служба УВП региона.

В короткие сроки построена новая инфекционная больница на 200 мест, штат укомплектован, круглосуточно работают 25 медработников. По мере роста числа заболеваемых, количество медицинского персонала будет увеличено.

При поддержке правительства приняты меры по укреплению материально-технической базы медучреждений. В частности, в 2,5 раза увеличили количество аппаратов ИВЛ с 175 до 425 единиц, в 5 раз - кислородных концентраторов. Дополнительно закуплено 4 рентген-аппарата, которых в области всего 34", - сообщил Ермек Маржикпаев.

По его словам, в районных больницах есть теперь 11 передвижных диагностических комплексов, что позволит расширить радиус обслуживания отдаленных сел. Автопарк скорой помощи пополнился 41 новой машиной, ожидается поставка ещё 17.

Аким подчеркнул, что продолжается работа по строительству других объектов здравоохранения. Завершено строительство онкологической поликлиники в Кокшетау на 150 посещений, ввод которого ожидается в середине декабря.

Масштабный проект, который вышел на стадию практического воплощения - строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре.

Идет строительство поликлиники в селе Косшы Целиноградского района на 100 посещений, которая будет введена в следующем году. В ближайшее время в пристоличных селах откроются 2 медучреждения - врачебные амбулатории в селе Степном Шортандинского района и селе Софиевке Целиноградского района.

Также в будущем году планируется ввод врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды. На данный момент проект детальной планировки по строительству объекта находится на утверждении", - добавили в ведомстве.

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