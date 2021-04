СК "Фармация" закупила партию вакцины Hayat-Vax для вакцинации коллектива фонда "Самрук-Казына"

Фото: holanews.kz

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - СК "Фармация" закуплена партия вакцины Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции в количестве 1 000 000 доз для вакцинации коллектива АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данная партия вакцины компании "Sinopharm" после отгрузки на хабы Единого дистрибьютора будет в первую очередь использована для нужд контингента холдинга. Затем оставшееся количество вакцин Hayat-Vax будет направлено для желающих сделать прививку среди населения", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Поставка данной вакцины будет осуществляться по следующему графику: до 30 апреля 2021 года - 400 000 доз; май 2021 года - 600 000 доз.

Вакцина "Sinopharm" Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции COVID-19, инактивированная в предварительно заполненном шприце или флаконе, условия хранения +2 - +8 градусов.

Рекомендуется введение двух доз вакцин на 1 человека, вторая доза проводится через 14 дней после первой инъекции.

Производственная площадка Gulf Pharmaceutical Industries Julphar, ОАЭ;

Поставщик - "G42 MEDICATIONS TRADING" LLC;

Субстанция SARS-CoV-2 (Vero Cell) произведена на базе WIBP (Wuhan Bio-Institute Biological Products Co., Ltd) и BIBP (Beijing Bio-Institute Biological Products Co., Ltd), обе производственные площадки принадлежат Sinopharm.

