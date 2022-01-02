Израиль одним из первых получил таблетки от КВИ

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главный санитарный врач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы. Исключение составляют стрит-фуды;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала);
30) букмекерские конторы;
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
35) религиозные объекты;
36) игровые клубы (казино);
37) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
38) ночные клубы;
39) банки, отделения АО "Казпочта".
Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.
Согласно документу, объекты, участвующие в проекте Ashyq, в будние и выходные дни будут работать:
в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах, - до 00:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 02:00;
в регионах, находящихся в "желтой" зоне, - до 01:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 03:00;
в регионах, находящихся в "зеленой" зоне, - до 03:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 05:00.
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия "зеленого" безопасного статуса у сотрудников и посетителей.
Постановление вступает в силу с 00:00 5 января 2022 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
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Напомним, в Казахстане с 5 января 2022 года вступят
в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
По состоянию на 23.59 30 декабря в Казахстане подтверждено
987 866 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.