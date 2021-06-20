Казахстан подтвердил готовность поставлять отечественную вакцину от коронавируса в Украину

КИЕВ. 19 ИЮНЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан в рамках рабочего визита в Украину встретился с Министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19. При этом, казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины QazVac и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - проинформировали в пресс-службе посольства Казахстана в Украине.

Казахстанский министр подчеркнул, что с первых дней распространения коронавируса сторонами было налажено эффективное взаимодействие в вопросах поставок гуманитарной помощи из Китая в Украину транзитом через Казахстан.

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