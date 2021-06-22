Система Orphus

Консульский отдел посольства Казахстана в Москве приостановил прием из-за КВИ

21.06.2021 5968
МОСКВА. 21 ИЮНЯ - В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению коронавирусной инфекции и в целях обеспечения безопасности для здоровья всех посетителей, в период с 24 июня по 8 июля консульский отдел посольства РК в Москве временно приостанавливает личный прием граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уважаемые граждане! В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению коронавирусной инфекции и в целях обеспечения безопасности для здоровья всех посетителей, в период с 24 июня по 8 июля консульский отдел посольства РК в Москве временно приостанавливает личный прием граждан по всем консульским и государственным услугам. По экстренным вопросам просим звонить на телефон "горячей линии" - 8-925-897-71-17. По всем остальным вопросам просим обращаться через телеграм-бот консульского отдела https://t.me/Consularkz_bot или на электронную почту [email protected]", - говорится в сообщении посольства.

 
В посольстве добавили, что граждане, записавшиеся в период с 24 июня по 8 июля, будут приняты в последующие дни в приоритетном порядке.
 
О дате возобновления приема посетителей будет сообщено дополнительно.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая