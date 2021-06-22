Консульский отдел посольства Казахстана в Москве приостановил прием из-за КВИ

МОСКВА. 21 ИЮНЯ - В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению коронавирусной инфекции и в целях обеспечения безопасности для здоровья всех посетителей, в период с 24 июня по 8 июля консульский отдел посольства РК в Москве временно приостанавливает личный прием граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые граждане! В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению коронавирусной инфекции и в целях обеспечения безопасности для здоровья всех посетителей, в период с 24 июня по 8 июля консульский отдел посольства РК в Москве временно приостанавливает личный прием граждан по всем консульским и государственным услугам. По экстренным вопросам просим звонить на телефон "горячей линии" - 8-925-897-71-17. По всем остальным вопросам просим обращаться через телеграм-бот консульского отдела https://t.me/Consularkz_bot или на электронную почту [email protected]", - говорится в сообщении посольства.

В посольстве добавили, что граждане, записавшиеся в период с 24 июня по 8 июля, будут приняты в последующие дни в приоритетном порядке.

О дате возобновления приема посетителей будет сообщено дополнительно.

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