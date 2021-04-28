Министр здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется снижением темпа роста с 46% с конца марта до 8% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 30% до 8%. Отмечается относительная стабилизация ситуации", - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек по республике составляет 41%, реанимационных коек - 28%. Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской области - 58%, Алматы - 57%, Алматинской области - 57%, Нур-Султане - 56%", - сказал он.

По его словам, свободный резервный фонд составляет по стране более 26 тыс. коек, задействованы инфекционные стационары, отделения многопрофильных больниц во всех регионах, за исключением Актюбинской, Костанайской областей и Шымкента. Максимальная занятость реанимационных коек имеется в Западно-Казахстанской области, Алматы и Нур-Султане.

Министр сообщил, что в зоне высокого эпидемиологического риска находятся 10 регионов: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская области.

В зоне среднего эпидриска на сегодня находится пять регионов: Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская области и город Шымкент.

В "зеленой" зоне два региона: Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

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