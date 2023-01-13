12.01.2023, 20:25 4081
Минздрав РК: омикрон ХВВ в стране не выявлен
Фото: unsplash.com
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике снизилась на 4%, с 1135 до 1089 случаев. В сутки регистрируется до 200 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в РК стабильная.
По информации ведомства, последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта омикрон. Следует отметить, что вопреки распространяемой информации вариант омикрон ХВВ в Казахстане не выявлен. Доминирующим штаммом в мире остается вариант омикрон, на долю которого приходится 99,9% исследованных образцов.
Напомним, в мире начал распространяться новый штамм коронавируса XBB.1.5. По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.
ХВВ.1.5 - это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта омикрон, который в свою очередь появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - альфу, бету и дельту. Омикрон породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.
Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий омикрона, но утверждать это еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.
Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".
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10.01.2023, 19:14 17291
В Казахстан для изучения вакцины QazVac приедет спецкомиссия ВОЗ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2023 года в Казахстан приедет специальная комиссия ВОЗ для изучения процесса производства вакцины QazVac и ее регистрации.
В прошлом году специалисты, эксперты Всемирной организации здравоохранения в режиме онлайн проверили наши документы. А в этом году от ВОЗ приедет в нашу страну специальная комиссия, которая посмотрит, как выпускается наша казахстанская вакцина, соответствует ли наш завод международным стандартам, пригодна для использования жителями других стран", - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Глава Минздрава напомнила, что процесс регистрации вакцины состоит из нескольких этапов. По ее словам, комиссия ВОЗ приедет в апреле и проведет разностороннюю проверку.
Будут взяты различные анализы, все пробы проверят в своих центрах экспертизы. На основе проверок специалисты Всемирной организации здравоохранения дадут рекомендации. Этих рекомендаций может быть много. После выполнения этих рекомендаций мы снова пригласим коллег из ВОЗа. Таким образом, перейдем на следующий этап регистрации", - сказала Ажар Гиният.
Напомним, в сентябре 2022 года премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере. Помимо прочих были подняты вопросы регистрации и экспорта вакцины QazVac.
08.01.2023, 10:30 29166
Новый вариант коронавируса COVID XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать
Фото: Depositphotos
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Лондон. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мире начал распространяться новый штамм коронавируса XBB.1.5. По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.
ХВВ.1.5 - это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта омикрон, который в свою очередь появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - альфу, бету и дельту, сообщает Русская служба BBC.
Омикрон породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.
Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий омикрона, но утверждать это еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.
Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".
У XBB была мутация, которая помогала ему "пробить" иммунную защиту организма, но ровно та же мутация снижала способность вируса проникать в клетки человека.
У XBB.1.5 есть мутация, известная генетикам как F486P, которая восстанавливает способность вируса проникать в клетки, не потеряв при этом способности ускользать от нашего иммунитета. Это облегчает распространение вируса", - говорит профессор Имперского колледжа Лондона Уэнди Баркли.
По словам Баркли, эти изменения в геноме вируса можно сравнить со ступеньками эволюционной лестницы: развиваясь, вирус находит новые способы обходить защитные механизмы организма хозяина.
В институте Сенгера под Кембриджем генетики еженедельно расшифровывают не менее 5000 образцов вирусного генома, пытаясь не упустить появления новых вариантов.
По словам сотрудника института Юэна Харрисона, скорее всего, XBB.1.5 появился в результате заражения кого-то из пациентов сразу двумя различными вариантами омикрона.
Часть генома одного вируса слилась воедино с фрагментом другого - и дальше он начал распространяться уже в таком виде", - объясняет он.
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что с точки зрения роста и распространения у варианта XBB.1.5 больше перспектив, чем у остальных вирусных вариантов, известных ученым до сих пор.
В то же время ВОЗ подчеркивает, что нет никаких оснований считать этот подвариант более серьезным или вредоносным, чем обычный омикрон.
В ВОЗ заверили, что будут внимательно следить за лабораторными исследованиями, больничными данными и статистикой заражений XBB.1.5, чтобы лучше понять, какое влияние эта инфекция оказывает на заболевших.
В начале декабря на новый вариант COVID-19 приходилось всего 4% случаев заражений, то есть XBB.1.5 быстро обогнал предыдущие разновидности омикрона.
В последние недели количество госпитализаций в связи с заражением COVID-19 в США начало расти, и власти страны вновь развернули программу бесплатной проверки на вирус.
Сложно сказать с определенностью, но такая перспектива кажется возможной. В 2022 году Великобритания пережила пять волн омикрона, и дальнейшие всплески заболеваемости неизбежны.
По данным института Сенгера, по состоянию на 17 декабря в Великобритании вариантом XBB.1.5 был вызван лишь каждый 25-й случай заражения коронавирусом.
Впрочем, на тот момент было выявлено только девять образцов нового подвида, поэтому более точной картины придется подождать. На следующей неделе Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании планирует опубликовать доклад о распространении в Великобритании различных вариантов коронавируса.
По словам профессора Баркли, если новый вариант будет распространяться в Британии так же, как в США, медикам нужно готовиться к росту случаев, в которых пациентам требуется госпитализация.
Представители системы здравоохранения Великобритании уже заявили, что их опасения по поводу "твиндемии" - одновременной эпидемии COVID и гриппа - оправдались. Оба вируса создают нагрузку на и без того перегруженные больницы и поликлиники.
У профессора Баркли распространение нового подварианта вируса в Великобритании особого беспокойства не вызывает, поскольку, по ее словам, нет никаких указаний на то, что XBB.1.5 преодолеет защиту от тяжелого течения болезни, которую обеспечивают вакцины.
Беспокойство вызывает неопределенность по поводу того, какой эффект XBB.1.5 оказывает на людей, входящих в различные группы риска - в том числе пациентов с ослабленным иммунитетом, которым прививки помогают меньше.
Профессор Хантер в настоящий момент также не видит свидетельств того, что XBB.1.5 может оказаться опаснее других вариантов омикрона. Соответственно, шансов уложить пациента в больницу или привести к его смерти у нынешнего варианта не больше, чем у остальных.
Забавно то, что все сосредоточены на возможном появлении новых вариантов в Китае, а XBB.1.5 появился в США", - отмечает он.
Профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины признает, что о новом варианте еще многое предстоит узнать. Однако вряд ли он вызовет серьезные проблемы в таких странах, как Великобритания, которые имеют высокий уровень вакцинации и историю предыдущей борьбы с инфекцией.
Что действительно вызывает у ученых беспокойство, так это Китай, где из-за длительных локдаунов спрос на вакцины был снижен и иммунитет к вирусу у большинства населения остается довольно слабым.
Китаю необходимо делиться клинической информацией об инфицированных людях, чтобы увидеть, как вариант ведет себя среди непривитого населения", - уверен профессор Хейманн.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 404 104 случая.
По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на 8 января лечение от КВИ продолжают получать 2517 человек (2375 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 272 пациента, на амбулаторном лечении - 2245 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 15 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
06.01.2023, 17:58 37736
Главный госсанврач Казахстана прокомментировала эпидситуацию по COVID-19 в стране
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По сведениям главного госсанврача, в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной. С конца ноября наблюдался рост заболеваемости, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-.
Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаев выявлена циркуляция варианта омикрон COVID-19.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в зеленой зоне. По республике и в 19 регионах за исключением Павлодарской области показатель распространенности инфекции (R) ниже единицы.
Также она рекомендовала своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, использовать маски в местах массового скопления населения, ограничить посещение мест массового скопления людей, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.
Учитывая множество запросов СМИ о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране и мире, в Казахстане введение каких либо ограничительных мер, как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется", - отметила главный госсанврач РК.
По данным Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+).
На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2589 человек (2410 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится - 283 пациента, на амбулаторном - 2306 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане.
28.12.2022, 11:24 66776
В 2,4 раза выросла заболеваемость коронавирусом за месяц в Казахстане
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в декабре отмечается рост заболеваемости в 2,4 раза по сравнению с ноябрем. В сутки регистрируются до 300 случаев, сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 12 августа все регионы находятся в "зеленой" зоне, однако превышение показателя R над единицей наблюдается в 13 регионах страны, что свидетельствует о росте распространения инфекции", - сказала вице-министр.
По ее словам, в настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны 3 вида вакцин: "Казвак", Sinofarm и Pfizer.
Также Есмагамбетова проинформировала, что в стране с начала эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2284 случая гриппа (грипп В - 2002, А(H3N2) - 14, А(H1N1) - 268). 65% заболевших приходится на детей до 14 лет.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 10%. В предэпидемический период в октябре по республике против гриппа привито 2,4 млн человек, в том числе детей до 14 лет - 518 тысяч. Также из респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусная, РС вирусная и аденовирусная инфекции, которые регистрируются до 30% от положительных образцов", - рассказала она.
Учитывая разгар эпидсезона гриппа и ОРВИ, в предстоящие новогодние праздники в целях профилактики гриппа, ОРВИ и КВИ Есмагамбетова призвала казахстанцев использовать маски в местах массового скопления населения; ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, особенно с детьми; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакты с больными людьми.
При появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы), вызывать врача на дом", - сказала спикер.
Она добавила, что с заболеваниями органов дыхания стационарное лечение получают 15 600 человек, из них с диагнозом ОРВИ - 4600, с гриппом - 17.
Дополнено 28.12.2022, 16.04
В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.
По данным Петропавловск.news, есть случаи заражения коронавирусом и гриппом. В том числе выявлено 8 лабораторно подтвержденных случаев свиного гриппа.
По информации главного санитарного врача области Асета Жуматаева, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в регионе характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С начала эпидемического сезона (с 1 октября) отмечается рост в 1,5 раза. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Они составляют 65% от общего количества.
Регистрируют с 14 октября в регионе и случаи гриппа. Всего лабораторно подтверждены 244 случая гриппа типа В и 11 - типа А, в том числе 8 случаев так называемого свиного гриппа типа H1N1. Среди заболевших зарегистрировано 49 беременных (19%), 78 детей до 14 лет (31%), из них 44 школьника. Больше всего больных - 132 случая выявлено в городе Петропавловске. Возросла заболеваемость и коронавирусной инфекцией.
С нарастанием в области зарегистрировано 46412 случаев КВИ. Только за последние две недели с 13 по 26 декабря заболели 49 человек, хотя двумя неделями ранее за аналогичный период регистрировали только 31 случай. Продолжается вакцинация против ковида. Полным курсом привились больше 321 тысяч человек, или 86,7% процентов от плана, ревакцинировано почти 230 тысяч, или 80,2%. В наличии есть 29 тысяч доз вакцины Sinopharm и около тысячи QazVac.
По пневмании с вирусной этимологией с начала эпидсезона зарегистрировано 474 случая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 27%. В прошлом эпидсезоне было зарегистрировано 373 случая. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей до 14 лет - 412 случаев, дети до года 102 случая, среди беременных 3 случая.
Санврачи по-прежнему рекомендуют североказахстанцам носить маски в местах большого скопления людей. А также соблюдать меры профилактики ОРВИ, гриппа и КВИ, которые являются идентичными.
Ранее глава Минздрава РК Ажар Гиният отметила, что в настоящее время вирусная инфекция протекает тяжелее.
Напомним, в Караганде, заболев простудой, скоропостижно скончалась второклассница.
15.12.2022, 16:05 104041
Вернуть масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом предлагает Минздрав
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заболеваемость КВИ выросла на 21% за последнюю неделю, с 1001 случая в неделю до 1283 случаев, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
По ее словам, рост заболеваемости наблюдается с начала ноября.
Регистрируется до 235 случаев КВИ+ и до 40 случаев КВИ- в сутки", - отметила министр.
При этом, по ее словам, все регионы находятся в "зеленой" зоне. Однако в 15 регионах показатель R выше 1, что свидетельствует о росте распространения инфекции.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача (ГСД) при показателе R выше 1 рекомендуется носить маски в общественных местах и необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения", - отметила министр.
По данным Минздрава, в республике подтверждена циркуляция варианта штамма омикрон.
Занятость инфекционных коек по республике составляет 13% (296 из 2136), реанимационных - 3% (12 из 352 коек).
Еще раз хочу обратить внимание, что недостаточная работа по своевременной ревакцинации подлежащего контингента способствует накоплению неиммунной прослойки населения, регистрации более тяжелых форм заболевания, а при наличии сопутствующих заболеваний и летальных исходов. В этой связи прошу поручить МИО активизировать ревакцинацию подлежащих групп и информационно-разъяснительную работу среди населения", - сказала министр на заседании МВК.
Она призвала активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против КВИ, обеспечить должное хранение поступающих вакцин и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о важности ревакцинации.
Ранее сообщалось,что на севере Казахстана растет заболеваемость скарлатиной и коронавирусом.
13.12.2022, 18:01 110036
Заболеваемость скарлатиной и коронавирусом растет в СКО
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Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи скарлатины выявлены почти во всех районах Северного Казахстана, однако санврачи утверждают, что вспышки заболевания нет, сообщил во время брифинга региональной службы коммуникаций главный санитарный врач региона Асет Жуматаев.
По данным санэпидемиологов, за 11 месяцев текущего года в регионе выявлено 522 случая заболеваемости скарлатиной. 94% от всех заболевших составляют дети до 14 лет. Больше всего (415 человек) болеют в городе Петропавловске. При этом в аналогичном периоде прошлого года по области было выявлено всего 45 случаев", - сообщает "Петропавловск.news".
По словам главного санврача региона, все случаи в основном протекают в легкой форме.
При данном заболевании на карантин закрываются только группы, где есть дети до 6 лет, школьные классы на карантин не закрывают. Контактные лица не изолируются. Сегодня закрыты группы в трех дошкольных учреждениях. Больные лечатся амбулаторно под наблюдением медработника. Госпитализируют только малышей до двух лет и детей при сопутствующих заболеваниях и эпидпоказаниям, если нет возможности изолировать ребенка в детском доме или доме ребенка", - рассказал санврач.
Симптомы скарлатины схожи с простудой и гриппом: повышение температуры, боль в горле, слабость, головная боль, иногда тошнота и рвота. Отличительной чертой заболевания является мелкая сыпь на фоне покраснения кожи. Однако, по словам Асета Жуматаева, заболевание иногда протекает атипично. Поэтому определить его может только медицинский работник. Инкубационный период скарлатины длится до 10 дней.
В то же время на севере Казахстана растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Только за последние две недели было выявлено 35 случаев заболевания, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Жуматаева, на 13 декабря в Северо-Казахстанской области был зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Он подчеркнул, что самым эффективным методом профилактики по прежнему считается вакцинация и ревакцинация от КВИ. Пока регион находится в зеленой зоне. Но санврачи все же рекомендуют жителям области и города носить маски в местах массового скопления населения и во всех видах транспорта.
11.12.2022, 10:05 119401
В Казахстане 180 человек заболели коронавирусом за последние сутки
На 9 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 662 случая заболевания.
По данным Минздрава РК, на 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (1 635 КВИ+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1586 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.
10.12.2022, 09:46 122006
В Казахстане 203 человека заболели коронавирусом за последние сутки
На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом (ПЦР+). Всего с начала пандемии - 1 398 264 случая, информирует Министерство здравоохранения РК.
На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ.
Кроме того, по данными Минздрава, 13 казахстанцев заболели пневмонией с признаками коронавируса (ПЦР-).
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (-1 510+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1462 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?