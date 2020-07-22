Московские медики прибудут в Костанайскую область

Москва. 21 июля. Kazakhstan Today - Бригада из 15 московских медиков отправилась в Костанайскую область, чтобы оказать помощь в лечении пациентов с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Это уже вторая московская бригада врачей, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщили в ведомстве, основными целями и задачами московской бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Республики Казахстан в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

В составе бригады хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезисты и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Городской больницы города Московский, больницы имени М.П. Кончаловского, больницы №40 в Коммунарке и №67, МКНЦ имени А.С. Логинова, инфекционной больницы №2 и Клинико-диагностической поликлиники №121.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.





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