Назарбаев чувствует себя хорошо - Айдос Укибай

В эти дни поступило много запросов от СМИ касательно здоровья Елбасы. Хочу сообщить, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции", - написал Айдос Укибай в Твиттере.
Он отметил, что Первый Президент Казахстана, к сожалению, не смог принять участие в Параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако он посмотрел трансляцию Парада в прямом эфире.
Как сообщалось ранее, у Нурсултана Назарбаева диагностирован коронавирус.
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