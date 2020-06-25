Назарбаев чувствует себя хорошо - Айдос Укибай

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал состояние его здоровья, передает Kazakhstan Today.

В эти дни поступило много запросов от СМИ касательно здоровья Елбасы. Хочу сообщить, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции", - написал Айдос Укибай в Твиттере.

Он отметил, что Первый Президент Казахстана, к сожалению, не смог принять участие в Параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако он посмотрел трансляцию Парада в прямом эфире.

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