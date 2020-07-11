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Около трех тысяч больных вылечились от пневмонии в Туркестанской области

10.07.2020, 14:35 7237
Туркестан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области число инфицированных пневмонией составило 5421, из них выздоровели 2933 человека. Таким образом, на сегодня 54% больных полностью излечились. Об этом в ходе брифинга в областном акимате сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Kazakhstan Today.
 
Кроме того, в области зарегистрировано 2079 случаев коронавирусной инфекции. 1911 человек, из них девять детей, находятся под стационарным наблюдением, в том числе в инфекционном стационаре 196 человек (из них двое детей), в провизорском стационаре - 1715 человек (из них семеро детей). На 9 июля было зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, прирост за день составил 1,4%. Общее количество выздоровевших от этого заболевания - 795.
 
Сейчас по ОРВИ зарегистрировано 7749 человек, из них госпитализировано 387 человек (5%), пролечено 336 больных (87%).
 
Основная мера предотвращения распространения пандемии и снижения числа больных - это усиление мер предосторожности: выходить в места большого скопления людей только по мере необходимости, носить маски, соблюдать дистанцию. 
 
Аким области Умирзак Шукеев отметил, что в 16 районах и городах Туркестанской области работают 187 медицинских мобильных групп.
 

Мобильные группы должны работать днем и ночью. Акиматы районов обеспечивают их необходимым транспортом. Эти группы будут заранее выявлять больных, проводить необходимое лечение и при необходимости госпитализировать ", - подчеркнул глава областного акимата.

 
Кроме того, во всех районах постоянно проводится работа по разъяснению мер предосторожности и соблюдения карантинного режима. Однако по области за нарушение режима чрезвычайного положения (проведение семейных торжеств и т.д.) выявлено 1039 случаев, из них на 320 наложено штрафов, 96 граждан арестованы.
 

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