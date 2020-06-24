От пневмонии в Актобе скончались 18 человек

Актобе. 23 июня. Kazakhstan Today - В Актобе за последние 2 дня заболели более 200 человек, а с начала месяца этот диагноз установили у 700 жителей. 18 из них скончались, передает Kazakhstan Today.

Все больше в клиники доставляют пациентов с двусторонней пневмонией. В Актобе из-за переполненных больниц врачи отказывались принимать заболевших. 18 пациентов уже скончались от двусторонней пневмонии, сообщает "Первый канал Евразия".

На сегодняшний день у нас лежат 260 больных, из них с двусторонней пневмонией - 189. Температурящих у нас, у кого 38 градусов, 129 больных. В реанимационном отделении у нас сейчас 21 пациент. Есть малоинвазивные, есть кто на ИВЛ. Это тяжелые формы двусторонней пневмонии. Хотя ПЦР отрицательный. Но клиника протекала очень тяжело", - рассказал главный врач Актюбинского медцентра Рустем Исаев.

В облздраве опровергли информацию о дефиците лекарств в аптеках. Однако жители говорят другое.





Я на больничном. Врачи назначили, и ничего нету. Там сейчас в поликлиниках тоже бардак. Бедные врачи, они не знают, за что хвататься. Говорят же, что мутирует этот COVID-19. Мне кажется, что все-таки он мутировал. Оно, может, пока мы сидели закрытые, до нас не дошло. А вот сейчас дошло. Когда открыли карантин, все позаражались", - рассказала жительница Актобе Марина Даулеталина.

О том, что вирус мутировал, говорят и китайские ученые, изучившие вторую волну коронавируса. У новых пациентов симптомы проявляются позже, а вирус в организме сохраняется дольше, чем у тех, кто переболел в Ухане.

В Казахстане из-за вспышки заболевания принято решение в некоторых регионах усилить карантинные меры.

В столице поликлиники больше не принимают плановых пациентов. Медучреждения закрыты для всех, кроме беременных, которым необходимо быть под постоянным присмотром врача. Теперь в поликлиники будут доставлять либо экстренных больных, либо зараженных коронавирусом.

В стационарах города находятся 2 тыс. 610 пациентов. По сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение в 3 раза. Из них 92% - с пневмонией, осложненной КВИ. Из числа пациентов, находящихся в стационаре, у 129 состояние стабильно тяжелое, 50 пациентов, или 40%, находятся на ИВЛ", - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.





В Алматы расширят не только стационарный охват пациентов, но и заработает еще одна лаборатория, которая сможет делать 1 тысячу ПЦР-тестов ежесуточно.

Положительный результат ПЦР-теста вчера получили сразу 2 акима - аким Туркестана Рашид Аюпов и аким Алматинской области Амандык Баталов

Карантинные мероприятия никто не отменял. Хотел бы попросить население города соблюдать карантинные меры, ограничить посещение родственников, близких. Ограничить семейные мероприятия", - обратился главврач Актюбинского медцентра к жителям города.





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