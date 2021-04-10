Ситуация с коронавирусом в Алматы остается напряженной, с тенденцией к ухудшению

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, с тенденцией к ухудшению, сообщили в городском департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, с начала эпидемии по состоянию на 9 апреля в Алматы зарегистрировано 39 655 случаев коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения 1948,9). В марте зарегистрировано 9525 случаев. За 8 дней апреля - 5057 случаев.

За последние сутки зарегистрировано 717 случаев. Суточный прирост составил 1,8. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней 231,3 против 215,2 за предыдущие 7 дней при репродуктивном числе R - 1,132", - сообщили в пресс-службе департамента.

По информации эпидемиологов, сейчас в Алматы продолжается третья волна коронавируса.

При первой волне пик заболеваемости был в июле 2020 года - 6372 случая, пик второй волны, начавшейся с октября 2020 года, зарегистрирован в январе текущего года - 3607 случаев, третья волна, обусловленная мутированными штаммами коронавирусной инфекции, началась с марта - 14 582 случаев на текущий день с 1 марта", - сообщили в департаменте.

В Алматы отмечается рост заболеваемости среди детей до 1 года. Сейчас число заболевших в 5,3 раза больше, чем было до распространения мутированных штаммов коронавируса. Среди детей до 14 лет заболеваемость увеличилась в 3,5 раза. Между тем отмечается снижение заболеваемости среди подростков 15-19 лет и граждан 20-39 лет.

Среди граждан 40-59 лет и старше 60 лет заболеваемость возросла на 1,4% и на 4%, соответственно.

Данная ситуация свидетельствует о нацеленности мутированного вируса на младенческие, детские и старшие возраста - 60 лет и более. Причинами такого роста коронавирусной инфекции в городе Алматы является, прежде всего, распространение мутированных штаммов COVID-19", - подчеркнули эпидемиологи.

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