Состояние 11 больных коронавирусом оценивается как тяжелое, одного - крайне тяжелое

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане одиннадцать пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У одного из заболевших - крайне тяжелая степень, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

Все они находятся в отделении интенсивной реанимации. Одновременно у 68 пациентов состояние средней степени тяжести, у 341 симптомов нет. Всего установлено 13 467 контактных лиц с момента регистрации первого случая заболевания COVID-19", - сказал министр.

Как сообщили в оперативном штабе Госкомиссии, темпы прироста случаев инфицирования по Нур-Султану и Алматы стабилизированы и не превышают 30% в день.

Это говорит о том, что жесткие карантинные меры дают эффект и их соблюдение гражданами - единственное средство по сдерживанию и нераспространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.









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