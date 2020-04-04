Состояние 11 больных коронавирусом оценивается как тяжелое, одного - крайне тяжелое

Все они находятся в отделении интенсивной реанимации. Одновременно у 68 пациентов состояние средней степени тяжести, у 341 симптомов нет. Всего установлено 13 467 контактных лиц с момента регистрации первого случая заболевания COVID-19", - сказал министр.
Как сообщили в оперативном штабе Госкомиссии, темпы прироста случаев инфицирования по Нур-Султану и Алматы стабилизированы и не превышают 30% в день.
Это говорит о том, что жесткие карантинные меры дают эффект и их соблюдение гражданами - единственное средство по сдерживанию и нераспространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 14.00 3 апреля в Казахстане подтверждено 453 случая регистрации коронавируса.
Напомним, на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса скончались три человека, выздоровели - 29.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства