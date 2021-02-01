Сводка эпидситуации на 31 января

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 1342 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Количество заболевших по регионам:

Павлодарская область - 252;

Акмолинская область - 201;

Алматы - 115;

Нур-Султан - 112;

Костанайская область - 102;

Западно-Казахстанская область - 98;

Северо-Казахстанская область - 96;

Карагандинская область - 82;

Восточно-Казахстанская область - 79;

Алматинская область - 70;

Атырауская область - 47;

Жамбылская область - 24;

Актюбинская область - 18;

Шымкент - 15;

Туркестанская область - 12;

Мангистауская область - 13;

Кызылординская область - 6.

Всего коронавирусом в стране с начала пандемии заразились 186 711 человек, скончались 2535 человек.

В Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане - 107;

в Алматы - 112;

в Акмолинской области - 93;

в Актюбинской области - 2;

в Атырауской области - 93;

в ВКО - 17;

в ЗКО - 13;

в Карагандинской области - 70;

в Костанайской области - 8;

в Кызылординской области - 2;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 240;

в СКО - 91;

в Туркестанской области - 12.

За сутки выздоровели 867 человек, общее число казахстанцев, поборовших КВИ, - 167 914.





Алматы перешел в "зеленую" зону, Нур-Султан - в "желтую".

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