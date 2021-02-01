Сводка эпидситуации на 31 января

Количество заболевших по регионам:
Павлодарская область - 252;
Акмолинская область - 201;
Алматы - 115;
Нур-Султан - 112;
Костанайская область - 102;
Западно-Казахстанская область - 98;
Северо-Казахстанская область - 96;
Карагандинская область - 82;
Восточно-Казахстанская область - 79;
Алматинская область - 70;
Атырауская область - 47;
Жамбылская область - 24;
Актюбинская область - 18;
Шымкент - 15;
Туркестанская область - 12;
Мангистауская область - 13;
Кызылординская область - 6.
Всего коронавирусом в стране с начала пандемии заразились 186 711 человек, скончались 2535 человек.
В Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 107;
в Алматы - 112;
в Акмолинской области - 93;
в Актюбинской области - 2;
в Атырауской области - 93;
в ВКО - 17;
в ЗКО - 13;
в Карагандинской области - 70;
в Костанайской области - 8;
в Кызылординской области - 2;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 240;
в СКО - 91;
в Туркестанской области - 12.
За сутки выздоровели 867 человек, общее число казахстанцев, поборовших КВИ, - 167 914.
Алматы перешел в "зеленую" зону, Нур-Султан - в "желтую".
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