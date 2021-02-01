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Сводка эпидситуации на 31 января

31.01.2021 118747
Сводка эпидситуации на 31 января
Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 1342 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Количество заболевших по регионам:
 
Павлодарская область - 252;
 
Акмолинская область - 201;
 
Алматы - 115;
 
Нур-Султан - 112;
 
Костанайская область - 102;
 
Западно-Казахстанская область - 98;
 
Северо-Казахстанская область - 96;
 
Карагандинская область - 82;
 
Восточно-Казахстанская область - 79;
 
Алматинская область - 70;
 
Атырауская область - 47;
 
Жамбылская область - 24;
 
Актюбинская область - 18;
 
Шымкент - 15;
 
Туркестанская область - 12;
 
Мангистауская область - 13;
 
Кызылординская область - 6.
 
Всего коронавирусом в стране с начала пандемии заразились 186 711 человек, скончались 2535 человек.
 
В Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
в Нур-Султане - 107;
 
в Алматы - 112;
 
в Акмолинской области - 93;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Атырауской области - 93;
 
в ВКО - 17;
 
в ЗКО - 13;
 
в Карагандинской области - 70;
 
в Костанайской области - 8;
 
в Кызылординской области - 2;
 
в Мангистауской области - 7;
 
в Павлодарской области - 240;
 
в СКО - 91;
 
в Туркестанской области - 12.
 
За сутки выздоровели 867 человек, общее число казахстанцев, поборовших КВИ, - 167 914.

Алматы перешел в "зеленую" зону, Нур-Султан - в "желтую".
 

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