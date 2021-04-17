Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 апреля

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 15 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрирован 281 351 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 281 351 случай, из них:

в городе Алматы – 44 229 (+673);

в городе Нур-Султане – 38 043 (+601);

в ВКО – 23 598 (+106);

в Атырауской области – 20 339 (+117);

в Карагандинской области – 20 104 (+201);

в Павлодарской области – 19709 (+43);

в ЗКО – 16 842 (+112);

в Акмолинской области – 16 571 (+90);

в Алматинской области – 17 813 (+232);

в Костанайской области – 14307 (+28);

в СКО – 13 491 (+42);

в городе Шымкенте – 7934 (+119);

в Актюбинской области – 7123 (+120);

в Жамбылской области – 6957 (+40);

в Мангистауской области – 4853 (+35);

в Туркестанской области – 4808 (+22);

в Кызылординской области – 4630 (+75).

МВК по нераспространению COVID-19

В Казахстане за сутки 2177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 241 625 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 868 человек (36 393 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 941 пациент, на амбулаторном уровне – 23 927 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 616 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 118 пациентов.

На 14 апреля 2021 года зарегистрирован 71 новый случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровело 90 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 695, случаев с летальным исходом – 742, всего выздоровели – 50 478 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 апреля зарегистрировано 3333 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 апреля от КВИ скончались 27 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.





В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.





В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства