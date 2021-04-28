Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 апреля

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НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 26 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 311 400 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 311 400 случаев, из них:

в городе Алматы – 51 751 (+689);

в городе Нур-Султане – 43 539 (+294);

в ВКО – 24 575 (+68);

в Карагандинской области – 22 586 (+250);

в Атырауской области – 21 575 (+55);

в Алматинской области – 20 491 (+264);

в Павлодарской области – 20 312 (+87);

в ЗКО – 18 734 (+91);

в Акмолинской области – 17 867 (+146);

в Костанайской области – 14 633 (+26);

в СКО – 13 883 (+26);

в городе Шымкенте – 9022 (+35);

в Актюбинской области – 8773 (+65);

в Жамбылской области – 7589 (+57);

в Мангистауской области – 5501 (+28);

в Туркестанской области – 5306 (+51);

в Кызылординской области – 5293 (+52).

В Казахстане за сутки 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 265 940 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 260 человек (41 861 КВИ+ и 399 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 785 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 475 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 756 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 апреля зарегистрировано 3599 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 апреля от КВИ скончались 29 человек.

На 25 апреля 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровели 55 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 471, случаев с летальным исходом – 782, всего выздоровели – 51 290 человек.

На 27 апреля 949 451 человек провакцинирован в РК.









В зоне среднего эпидриска на сегодня находится пять регионов: Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская области и город Шымкент.





В "зеленой" зоне два региона: Туркестанская, Северо-Казахстанская области.









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