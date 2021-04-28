Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 апреля

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НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 26 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 311 400 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 311 400 случаев, из них:
в городе Алматы – 51 751 (+689);
в городе Нур-Султане – 43 539 (+294);
в ВКО – 24 575 (+68);
в Карагандинской области – 22 586 (+250);
в Атырауской области – 21 575 (+55);
в Алматинской области – 20 491 (+264);
в Павлодарской области – 20 312 (+87);
в ЗКО – 18 734 (+91);
в Акмолинской области – 17 867 (+146);
в Костанайской области – 14 633 (+26);
в СКО – 13 883 (+26);
в городе Шымкенте – 9022 (+35);
в Актюбинской области – 8773 (+65);
в Жамбылской области – 7589 (+57);
в Мангистауской области – 5501 (+28);
в Туркестанской области – 5306 (+51);
в Кызылординской области – 5293 (+52).
В Казахстане за сутки 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 265 940 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 27 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 260 человек (41 861 КВИ+ и 399 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 785 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 475 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 756 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 26 апреля зарегистрировано 3599 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 апреля от КВИ скончались 29 человек.
На 25 апреля 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровели 55 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 471, случаев с летальным исходом – 782, всего выздоровели – 51 290 человек.
На 27 апреля 949 451 человек провакцинирован в РК.
В зоне высокого эпидемиологического риска находятся 10 регионов: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская области.
В зоне среднего эпидриска на сегодня находится пять регионов: Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская области и город Шымкент.
В "зеленой" зоне два региона: Туркестанская, Северо-Казахстанская области.
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