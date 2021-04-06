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Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 апреля

05.04.2021 264736
Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 апреля
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 4 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 255 028 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 255 028 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 37 023 (+611);
 
в городе Нур-Султане – 32 815 (+368);
 
в ВКО – 23 034 (+34);
 
в Павлодарской области – 19 274 (+54);
 
в Атырауской области – 19 143 (+103);
 
в Карагандинской области – 18 152 (+88);
 
в Акмолинской области – 15 566 (+52);
 
в ЗКО – 15 576 (+105);
 
в Костанайской области – 13 962 (+35);
 
в СКО – 13 124 (+20);
 
в Алматинской области – 14 728 (+255);
 
в городе Шымкенте – 7129 (+48);
 
в Жамбылской области – 6515 (+26);
 
в Актюбинской области – 5729 (+61);
 
в Туркестанской области – 4569 (+12);
 
в Мангистауской области – 4530 (+31);
 
в Кызылординской области – 4159 (+18).
 
В Казахстане за сутки 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 225 256 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 27 836 человек (26 662 КВИ+ и 1174 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 354 пациента, на амбулаторном уровне – 17 482 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 452 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
 
На 3 апреля 2021 года зарегистрировано 17 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 177 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 832, случаев с летальным исходом – 702, всего выздоровели – 48 956 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 апреля зарегистрировано 3110 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне – город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне – все остальные регионы.
 

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