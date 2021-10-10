Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1940 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 902 061 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 294;

в городе Алматы – 369;

в городе Шымкенте – 54;

в Акмолинской области – 77;

в Актюбинской области – 67;

в Алматинской области – 188;

в Атырауской области – 43;

в ВКО – 102;

в Жамбылской области – 39;

в ЗКО – 65;

в Карагандинской области – 161;

в Костанайской области – 97;

в Кызылординской области – 43;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 165;

в СКО – 129;

в Туркестанской области – 35.

В Казахстане за сутки 2399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 843 654 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 250 человек (46 918 КВИ+ и 7332 КВИ-), из них в стационарах находятся 9384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 866 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 703 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 203 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 8 октября 2021 года зарегистрировано 11 489 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 октября от КВИ+ скончались 30 человек.

7 октября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 056, летальных случаев – 4900, выздоровевших – 64 824.





В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

На 9 октября 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 7 831 773 человек, II компонентом - 6 864 781 человек.