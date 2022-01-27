Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

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НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 178 559 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 2352;

в Алматы - 2126;

в Шымкенте - 157;

в Акмолинской области - 976;

в Актюбинской области - 467;

в Алматинской области - 265;

в Атырауской области - 477;

в ВКО - 354;

в Жамбылской области - 194;

в ЗКО - 420;

в Карагандинской области - 2058;

в Костанайской области - 348;

в Кызылординской области - 134;

в Мангистауской области - 173;

в Павлодарской области - 910;

в СКО - 318;

в Туркестанской области - 133.

В Казахстане за сутки 9360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 009 910, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (155 485 КВИ+ и 1 424 КВИ-), из них: в стационарах - 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне - 146 882.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 383 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 134, на аппарате ИВЛ - 71.

По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 25 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 164 летальных случая от КВИ+, 24 января скончались 11 человек.

24 января 2022 года зафиксированы 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 188 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 740, летальных случаев - 5251, выздоровевших - 79 065.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 25 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 146 412 человек, вторым - 8 714 897.



