Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии за сутки скончались 53 пациента

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НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 18 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 919 533 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 149;

в городе Алматы - 250;

в городе Шымкенте - 33;

в Акмолинской области - 126;

в Актюбинской области - 15;

в Алматинской области - 111;

в Атырауской области - 24;

в ВКО - 85;

в Жамбылской области - 13;

в ЗКО - 15;

в Карагандинской области - 148;

в Костанайской области - 103;

в Кызылординской области - 14;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 159;

в СКО - 128;

в Туркестанской области - 7.

В Казахстане за сутки 1910 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 862 030 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 225 человек (45 706 КВИ+ и 6 519 КВИ-). Из них: в стационарах находятся 9130 пациентов, на амбулаторном лечении - 43 095 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 627 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 168 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 96 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 18 октября 2021 года зарегистрировано 11 797 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 17 октября от КВИ+ скончались 46 человек.

17 октября 2021 года зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов, выздоровели 33 человека. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 004, летальных случаев - 4969, выздоровевших - 66 516.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

На 18 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 054 450 человек, вторрым компонентом - 7 167 091 человек.