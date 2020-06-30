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Токаев объявил выговоры Тугжанову и акимам ряда областей в связи с ситуацией с коронавирусом

29.06.2020, 17:31 13150
Токаев объявил выговоры Тугжанову и акимам ряда областей в связи с ситуацией с коронавирусом
Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, Ондасыну Оразалину и Абылкаиру Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Ералы Тугжанову, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства отметил, что в работе по противодействию распространению COVID-19 многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности. 
 
В связи с этим за упущения в работе президент объявил выговоры ряду чиновников, написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Кроме того, по его информации, замечания вынесены акимам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.
 
Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей.
 

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