Токаев объявил выговоры Тугжанову и акимам ряда областей в связи с ситуацией с коронавирусом

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, Ондасыну Оразалину и Абылкаиру Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Ералы Тугжанову, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил, что в работе по противодействию распространению COVID-19 многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.

В связи с этим за упущения в работе президент объявил выговоры ряду чиновников, написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.





Кроме того, по его информации, замечания вынесены акимам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.

Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей.

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