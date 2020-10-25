ТРЦ и крытым рынкам Карагандинской области разрешили работать по субботам

Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин внес изменения в постановление об ограничительных карантинных мерах, действующих на территории области, передает Kazakhstan Today.
Так согласно изменениям, внесенным санврачом Карагандинской области, разрешается деятельность ТРЦ, торговых домов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков в субботние дни режимом работы до 17.00.
При этом сохраняется запрет на работу указанных объектов в воскресные и праздничные дни.
Указанные послабления начинают действовать со дня подписания постановления, то есть с 24 октября.
Ранее сообщалось, что решением МВК по нераспространению КВИ разрешается деятельность крытых рынков, ТРЦ, торговых домов по субботам в регионах, относящихся к "зеленой" зоне.
Напомним, что столичные ТРЦ не будут работать в эти выходные.
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