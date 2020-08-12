Тугжанов посетил автовокзал, ТЦ и фитнес-клуб в Нур-Султане

Как сообщает сайт главы правительства, посещены автовокзал "Сапаржай", торговый центр "Артем", один из городских фитнес-клубов и места общественного питания.
Я понимаю, что все заинтересованы в возобновлении деятельности, но прошу соблюдать установленные санитарные требования. Хотелось бы, чтобы бизнес понимал уровень ответственности", - отметил Ералы Тугжанов.
По итогам посещения объектов заместитель премьер-министра дал конкретные поручения руководителям госорганов и заведений. В свою очередь, предприниматели обязались строго соблюдать санитарные нормы и все предписания надзорных органов.
Ранее Межведомственная комиссия (МВК) под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер.
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