Тугжанов посетил автовокзал, ТЦ и фитнес-клуб в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today -11 августа заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов вместе с руководством Министерств здравоохранения, культуры и спорта, акимата Нур-Султана, главным государственным санитарным врачом с целью ознакомления с выработанными санитарными условиями посетили ряд столичных объектов предпринимательской деятельности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт главы правительства, посещены автовокзал "Сапаржай", торговый центр "Артем", один из городских фитнес-клубов и места общественного питания.

Я понимаю, что все заинтересованы в возобновлении деятельности, но прошу соблюдать установленные санитарные требования. Хотелось бы, чтобы бизнес понимал уровень ответственности", - отметил Ералы Тугжанов.

По итогам посещения объектов заместитель премьер-министра дал конкретные поручения руководителям госорганов и заведений. В свою очередь, предприниматели обязались строго соблюдать санитарные нормы и все предписания надзорных органов.

Ранее Межведомственная комиссия (МВК) под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер.

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