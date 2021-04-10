СТАМБУЛ. 9 АПРЕЛЯ - Турция стала новым эпицентром пандемии коронавируса в мире, сообщил официальный представитель Республиканской народной партии Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Официальный представитель Республиканской народной партии Турции, депутат от Текирдага Фаик Озтрак (Faik Oztrak) на своей странице в социальных сетях разместил график динамики заболеваемости коронавирусом в Турции с 25 ноября 2020 года по 6 апреля 2021 года и прокомментировал ситуацию, пишет Inosmi.ru

Суточное количество случаев достигло 50 тысяч. Турция стала новым эпицентром эпидемии в мире. Некомпетентные власти созерцают. Турция, к сожалению, теряет контроль над эпидемией", - написал Озтрак.

Согласно данным Министерства здравоохранения Турции на 6 апреля, за сутки в стране 49 584 человека сдали положительный тест на Covid-19, 211 человек скончались от коронавируса.

По данным сайта Worldometers.info, в рейтинге, составленном на основе суточного количества случаев заболевания, Турция находится на первом месте в Европе и на втором месте в Азии.

В Европе за Турцией, лидирующей с большим отрывом, следуют Украина, где зафиксировано 13 276 новых случаев, и Россия, где число новых случаев составило 8328.

В Азии на первом месте находится Индия (115 246 новых случаев), за которой следуют Турция (49 584 новых случая) и Иран (17 430 новых случаев).

В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".





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