В аэропорт Алматы прибыла очередная партия лекарств против COVID-19

По словам координатора акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангара Салимбаева, среди медикаментов, доставленных из России, детский, взрослый парацетамол, амоксиклав, меропенен и другие востребованные сейчас препараты. Всего 1 135 000 единиц лекарственных препаратов.
Груз, прибывший из Индии и России, принадлежит дистрибьюторским компаниям, снабжающим аптечные сети города.
По поручению акима города созданы все условия для ускоренного оформления и сертификации препаратов. Вопрос своевременных поставок находится на постоянном контроле. Кроме того, в Алматы создан специальный стабилизационный фонд - для беспроцентного кредитования поставщиков выделено пять миллиардов тенге.
29 июня был подписан меморандум между крупными фармкомпаниями и аптечными сетями. Согласно этому документу необходимые лекарства поставляются в приоритетном порядке. Перечень необходимых для населения препаратов расширяется. В наших планах обеспечить поставки во все аптеки города", - заверил Салимбаев.
Он добавил, что сотрудники фармацевтических компаний, несмотря на сложный период, работают круглосуточно.
В свою очередь, акимат Алматы оказывает любую помощь поставщикам. Это и оперативное устранение различных административных барьеров, и обеспечение транспортом, и так далее. Руководство мегаполиса находится на постоянной связи с представителями фармкомпаний, производителями медикаментов", - отметил Зангар Салимбаев.
Ожидается, что в ближайшее время в город прибудут очередные рейсы с грузом медикаментов, пользующихся повышенным спросом. До конца месяца будет завезено около 6,5 млн упаковок необходимых препаратов.
Салимбаев подчеркнул, что прибывший из России груз - не гуманитарный. Он будет распределен по городским аптекам для реализации.
В Интернете ходили слухи о якобы продаже гуманитарных препаратов. Эта информация не соответствует действительности. Гуманитарная помощь никогда не попадала в частные аптеки, она распределяется в государственные больницы", - сказал представитель акимата.
Ранее сообщалось, что в Алматы изъятые из незаконной торговли маски и медикаменты переданы в Детскую инфекционную больницу Алматы.
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