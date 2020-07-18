В аэропорт Алматы прибыла очередная партия лекарств против COVID-19

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Вечером 16 июля в мегаполис с грузом медикаментов общим весом 10 тонн прибыл самолет из Индии. Ночью 17 июля в аэропорту приземлилось воздушное судно из России, доставившее необходимые лекарства весом 23 тонны, передает Kazakhstan Today.

По словам координатора акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангара Салимбаева, среди медикаментов, доставленных из России, детский, взрослый парацетамол, амоксиклав, меропенен и другие востребованные сейчас препараты. Всего 1 135 000 единиц лекарственных препаратов.

Груз, прибывший из Индии и России, принадлежит дистрибьюторским компаниям, снабжающим аптечные сети города.

По поручению акима города созданы все условия для ускоренного оформления и сертификации препаратов. Вопрос своевременных поставок находится на постоянном контроле. Кроме того, в Алматы создан специальный стабилизационный фонд - для беспроцентного кредитования поставщиков выделено пять миллиардов тенге.

29 июня был подписан меморандум между крупными фармкомпаниями и аптечными сетями. Согласно этому документу необходимые лекарства поставляются в приоритетном порядке. Перечень необходимых для населения препаратов расширяется. В наших планах обеспечить поставки во все аптеки города", - заверил Салимбаев.

Он добавил, что сотрудники фармацевтических компаний, несмотря на сложный период, работают круглосуточно.

В свою очередь, акимат Алматы оказывает любую помощь поставщикам. Это и оперативное устранение различных административных барьеров, и обеспечение транспортом, и так далее. Руководство мегаполиса находится на постоянной связи с представителями фармкомпаний, производителями медикаментов", - отметил Зангар Салимбаев.

Ожидается, что в ближайшее время в город прибудут очередные рейсы с грузом медикаментов, пользующихся повышенным спросом. До конца месяца будет завезено около 6,5 млн упаковок необходимых препаратов.

Салимбаев подчеркнул, что прибывший из России груз - не гуманитарный. Он будет распределен по городским аптекам для реализации.

В Интернете ходили слухи о якобы продаже гуманитарных препаратов. Эта информация не соответствует действительности. Гуманитарная помощь никогда не попадала в частные аптеки, она распределяется в государственные больницы", - сказал представитель акимата.

Ранее сообщалось , что в Алматы изъятые из незаконной торговли маски и медикаменты переданы в Детскую инфекционную больницу Алматы.

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