В Алматы иммунитет жителей к COVID-19 составил 23%

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - По словам главного санитарного врача города Алматы Жандарбека Бекшина, в настоящее время иммунитет жителей города к коронавирусу составляет 23%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате вакцинации на сегодня сформировалась иммунная прослойка 23% (18% вакцинированных от всего населения + 5% переболевших)", - сообщил он на брифинге в СЦК.

По словам Бекшина, чтобы мегаполис смог вернуться к привычной жизни, алматинцам необходимо интенсивнее прививаться и продолжать строго соблюдать ограничительные меры в обществе. По состоянию на 16 июня в Алматы вакцину против коронавируса получили 357 299 человек - 18% от численности населения города.

Напряженную эпидемиологическую ситуацию удалось переломить и перейти в "зеленую" зону матрицы благодаря общим усилиям, основными из которой являются вакцинация населения, строгие ограничительные меры на объектах и в обществе, внедрение и успешная работа системы "ASHYQ" и профилактическая дезинфекция в многоквартирных домах с активными очагами КВИ. Однако нельзя терять бдительность и расслабляться ввиду нарастания распространения в мире "индийской" и других мутаций вируса COVID-19, которая уже проникла в Европу и Россию, где вновь растет заболеваемость и смертность от КВИ. Перед нами стоит общая задача - активизировать вакцинацию населения, цель которой - привить 70% населения мегаполиса, то есть около 1,5 млн человек", - пояснил Бекшин.

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