Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 50 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

3 человека выздоровели от КВИ в городе Нур-Султане. Итого выздоровевших в Казахстане - 50 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

В городе Нур-Султане выписано 27 человек, в Алматы - 21, в Актюбинской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1.





В Казахстане от КВИ скончались шесть человек.

Напомним, всего в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса . По состоянию на 14.10 7 апреля в РК было зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Шымкенте - 1, Карагандинской области - 7, Жамбылской области - 5, Костанайской области - 2.

В Костанайской области КВИ выявлен у двух жителей города Костаная, 1990 и 2000 годов рождения, находящихся в карантинном госпитале Тобыла. В настоящее время они переводятся из карантинного госпиталя в инфекционное отделение областной больницы.

Данные граждане были в контакте с заболевшей ранее гражданкой, с которой совместно прибыли с Шарм-эль-Шейх (Египет) в город Алматы.

Напоминаем, что у первой больной заболевание развилось на 13-й день с момента прилета из Алматы. Соответственно, у двух вновь выявленных лиц, относящихся к близкому контакту, заболевание развилось также на 13-й день с момента близкого контакта с данной больной.

Состояние больных в настоящее время ближе к удовлетворительному.

В Карагандинской области 7 апреля выявлено ещё 7 человек с COVID-19. Это люди из числа контактов с ранее инфицированными. Все они изолированы в инфекционные боксы с соблюдением необходимых мер противоэпидемической безопасности.

Также сегодня вирус обнаружен у жителя города Шымкента, который был ранее изолирован из-за контакта с заболевшим. На данный момент состояние у пациента удовлетворительное.

В Жамбылской области зарегистрированы 5 случаев заболевания, из них 4 в Кордайском районе и 1 в Мойынкумском районе. Новые случаи выявлены из числа людей, ранее помещенных на карантинный стационар. По всем случаям проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациенты проходят курс лечения согласно утвержденному протоколу.

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