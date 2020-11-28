В Казахстане могут усилить карантин

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о возможном усилении карантина в декабре - январе, передает Kazakhstan Today.

Министр рассказал, что в его ведомстве на еженедельной основе проводится анализ данных и прогнозирование будущих ситуаций.

На данный момент мы видим по развивающемуся сценарию, возможность усиления карантинных мер в декабре - январе. Все будет зависеть от того, насколько мы сейчас будем управлять ситуацией", - сказал Цой.

Глава Минздрава заверил, что на сегодняшний день ситуация контролируется.

Мы видим тенденцию замедления роста КВИ. И Восточный Казахстан уже выходит в фазу выравнивания, и даже снижения. Мы будет наблюдать за ситуацией. Но сейчас мы видим, что рост идет, он будет. Но самое главное, чтобы это было в управляемом формате. Сейчас наши больницы и инфекционные стационары заполнены всего на 22%, 17% всего реанимационных коек занято. То есть есть резерв поэтому ситуация сейчас в контролируемом, управляемом формате идет и на данный момент, переживать не стоит, все находится под контролем", - добавил глава ведомства.

Ранее министр здравоохранения рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19. А также сообщил о том, что Алматы находится в "желтой зоне" по коронавирусу.

По состоянию на 23.59 26 ноября в Казахстане выявлено 129 213 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявлено 813 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства