В Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Уровень эпидемиологической ситуации в Казахстане будут учитывать по показателю госпитализированных с вирусом COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом говорилось сегодня на заседании МВК по нераспространению COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, сообщает primeminister.kz.

По словам Тугжанова, мониторинг, проведенный в 8 поликлиниках Нур-Султана, показал, что в 12% из них (частные медицинские организации) не организована работа фильтр-кабинетов, не ведется дистанционный мониторинг пациентов с COVID-19, не соблюдаются дезинфекционный, масочный режимы, социальная дистанция.

Вице-премьер поручил столичному акимату принять соответствующие меры в отношении медицинских организаций, не соблюдающих алгоритм ведения больных вирусом COVID-19. Также аналогичные проверки поручено провести во всех регионах.

На совещании была актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тысяч населения с разделением на 3 зоны: "зеленая", "желтая" и "красная".

Также пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидобстановки.

Так, при нахождении региона в "зеленой" зоне, но при повышении числа R рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и общественном транспорте.

При переходе региона в "желтую" зону предусмотрены:

перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;

исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.

Рекомендуется использовать маски:

в местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);

в организованных коллективах;

во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, ж/д, международные автобусные перевозки).

Меры, предусмотренные при переходе в "красную" зону, будут обсуждаться дополнительно с НПП "Атамекен" и заинтересованными госорганами.

В завершение заседания Тугжанов поручил государственным органам и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, а также проводить широкую разъяснительную работу среди населения.