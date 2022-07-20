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В Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации

19.07.2022, 18:06 7811
В Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Уровень эпидемиологической ситуации в Казахстане будут учитывать по показателю госпитализированных с вирусом COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом говорилось сегодня на заседании МВК по нераспространению COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, сообщает primeminister.kz.
 
По словам Тугжанова, мониторинг, проведенный в 8 поликлиниках Нур-Султана, показал, что в 12% из них (частные медицинские организации) не организована работа фильтр-кабинетов, не ведется дистанционный мониторинг пациентов с COVID-19, не соблюдаются дезинфекционный, масочный режимы, социальная дистанция. 
 
Вице-премьер поручил столичному акимату принять соответствующие меры в отношении медицинских организаций, не соблюдающих алгоритм ведения больных вирусом COVID-19. Также аналогичные проверки поручено провести во всех регионах.
 
На совещании была актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тысяч населения с разделением на 3 зоны: "зеленая", "желтая" и "красная".
 
Также пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидобстановки. 
 
Так, при нахождении региона в "зеленой" зоне, но при повышении числа R рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и общественном транспорте.
 
При переходе региона в "желтую" зону предусмотрены:
 
  • перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;
  • исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);
  • соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.
 
Рекомендуется использовать маски: 
 
  • в местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);
  • в организованных коллективах;
  • во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, ж/д, международные автобусные перевозки). 
 
Меры, предусмотренные при переходе в "красную" зону, будут обсуждаться дополнительно с НПП "Атамекен" и заинтересованными госорганами. 
 
В завершение заседания Тугжанов поручил государственным органам и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, а также проводить широкую разъяснительную работу среди населения.
 

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Нур-Султан приближается к "желтой" зоне

20.07.2022, 15:07 2461
Нур-Султан приближается к "желтой" зоне
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - По новой матрице эпидемиологической ситуации Нур-Султан приближается к "желтой" зоне, заявила сегодня в ходе брифинга главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели, зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля, уже зарегистрировано 3970 случаев КВИ", - сказала Бейсенова.

 
По ее словам, уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза. За сутки выявляется более 580 случаев заболевания.
 
Она призвала граждан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей.
 

Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете", - сказала Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга.

 
Она сообщала, что при переходе в "желтую" зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом. 
 
Вчера МВК по нераспространению COVID-19 пересмотрела ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом

20.07.2022, 08:54 4566
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 321 453 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 586, 
 
в городе Алматы - 597, 
 
в городе Шымкенте - 105, 
 
в Акмолинской области - 26, 
 
в Актюбинской области - 21, 
 
в Алматинской области - 67,
 
Жетысуской области - 64,
 
в Атырауской области - 36, 
 
в ВКО - 19, 
 
в Абайской области - 27,
 
в Жамбылской области - 57, 
 
в ЗКО - 34, 
 
в Карагандинской области - 160, 
 
в Улытауской области - 26,
 
в Костанайской области - 22, 
 
в Кызылординской области - 44, 
 
в Мангистауской области - 21, 
 
в Павлодарской области - 15, 
 
в СКО - 16, 
 
в Туркестанской области - 16.
 
По данным Минздрава, за 18 июля выявлено 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане за сутки 726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 296 923 человека. 
 
На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 10 983 человека (10 866 КВИ+ и 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 977 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 006 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 20 июля I компонентом провакцинировано 9 540 374 человека, II компонентом - 9 322 766 человек. Ревакцинировано 4 929 963 человека.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1450 случаев заболевания COVID-19

19.07.2022, 08:44 10671
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1450 случаев заболевания COVID-19
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 319 494 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса новые случаи зарегистрированы: 
 
в городе Нур-Султане - 502, 
 
в городе Алматы - 589, 
 
в городе Шымкенте - 31, 
 
в Акмолинской области - 24, 
 
в Актюбинской области - 4, 
 
в Алматинской области - 69,
 
Жетысуской области - 43,
 
в Атырауской области - 32, 
 
в ВКО - 6, 
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 51, 
 
в ЗКО - 5, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 13,
 
в Костанайской области - 2, 
 
в Кызылординской области - 13, 
 
в Мангистауской области - 6, 
 
в Павлодарской области - 11, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане за сутки 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 296 197 человек.
 
По данным Минздрава, за 17 июля случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-) и летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 9737 человек (9 633 КВИ+ и 104 КВИ-), из них в стационарах находится 962 пациента, на амбулаторном уровне - 8775 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 20 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 19 июля I компонентом провакцинировано 9 539 038 человек, II компонентом 9 321 854 человека. Ревакцинирован 4 921 141 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1477 новых случаев COVID-19

18.07.2022, 08:51 20961
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1477 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 318 044 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 493, 
 
в городе Алматы - 573, 
 
в городе Шымкенте - 66, 
 
в Акмолинской области - 30, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 91, 
 
в Атырауской области - 30, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Жамбылской области - 59, 
 
в ЗКО - 19, 
 
в Карагандинской области - 33, 
 
в Костанайской области - 6, 
 
в Кызылординской области - 22, 
 
в Мангистауской области - 6, 
 
в Павлодарской области - 10, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 20. 
 
На 18 июля лечение от КВИ продолжают получать 8733 человека (8626 КВИ+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находится 680 пациентов, на амбулаторном уровне - 8 053 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане за сутки 316 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровело 1 295 754 человека.
 
По данным Минздрава, 16 июля выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане на 18 июля I компонентом провакцинировано 9 539 038 человек, II компонентом - 9 321 531 человек. Ревакцинировано 4 917 255 человек.
 

Британские вирусологи: новый подвид коронавируса может оказаться более заразным

17.07.2022, 13:43 27001
Британские вирусологи: новый подвид коронавируса может оказаться более заразным
Фото: pixabay.com
ЛОНДОН. 17 ИЮЛЯ - Вирусологи Великобритании выражают обеспокоенность в связи с быстрым распространением выявленного в стране подварианта BA.2.75, получившего название "кентавр", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предполагается, что новая мутация COVID-19 еще более заразная, чем омикрон. Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить уже выработавшиеся в организме защитные антитела", - сообщает "ИноТВ" со ссылкой на The Independent.

 
Быстрое распространение нового подварианта COVID-19 вызывает обеспокоенность среди британских вирусологов, которые предупреждают, что он может оказаться более заразным, чем все другие подвиды омикрона. Пока остается неясным, может ли он вызвать более тяжелую форму заболевания. Однако ученые предполагают, что "кентавр" способен обойти иммунитет, который уже выработался в организме человека после вакцинации или предыдущего заражения.
 
Подвариант коронавируса BA.2.75, получивший название "кентавр", впервые был обнаружен в мае этого года в Индии и продолжает стремительно распространяться по разным континентам. Он считается еще более заразным, чем подварианты BA.5 и BA.2, которые были выявлены ранее. К настоящему моменту "кентавр" был замечен в десятке других стран, включая Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду.
 
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) неделю назад определил BA.2.75 как "вариант, находящийся под наблюдением". Это означает, что есть определенные признаки того, что "кентавр" может оказаться более заразным, поясняется в статье.
 
Обеспокоенность среди экспертов также вызывает большое количество мутаций, содержащихся в BA.2.75, по сравнению с его предшественниками. Некоторые из этих мутаций связаны с шиповидным белком и могут позволить вирусу более эффективно связываться с другими клетками, пояснил Мэтью Бинникер, директор клинической вирусологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота.
 
Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела - защитные белки, вырабатываемые организмом в ответ на вакцинацию или заражение более старыми штаммами COVID-19. В то же время эксперты считают, что прививки, включая бустерную вакцинацию, по-прежнему являются лучшей защитой от осложнений даже в случае повторного заражения.
 
Может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять, сможет ли новая мутация коронавируса оказать ощутимое влияние на борьбу с пандемией. Как подчеркнула Шиши Луо, возглавляющая отдел инфекционных заболеваний компании Helix, которая предоставляет информацию о вирусах в центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новая мутация является еще одним напоминанием о том, что коронавирус постоянно развивается и продолжает распространяться.
 
Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за COVID-19 в мире все еще сохраняется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. ВОЗ также сообщила в четверг, что число зарегистрированных во всем мире новых случаев заболевания коронавирусом растет уже пятую неделю подряд, в то время как число смертей остается относительно стабильным.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев заболевания КВИ

17.07.2022, 11:57 27941
В Казахстане за сутки зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев заболевания КВИ
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего сначала пандемии в стране подтверждено 1 316 567 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки подтверждено 1546 новых случаев заражения, из них:

в Нур-Султане - 489, 
 
в Алматы - 520, 
 
в Шымкенте - 98, 
 
в Акмолинской области - 25, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 82, 
 
в Атырауской области - 27, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Жамбылской области - 58, 
 
в ЗКО - 17, 

в Карагандинской области - 74, 
 
в Костанайской области - 19, 
 
в Кызылординской области - 45, 
 
в Мангистауской области - 20, 
 
в Павлодарской области - 11, 
 
в СКО - 16, 
 
в Туркестанской области - 18. 

По последним данным, в Казахстане 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 72, в Алматы - 293, в Алматинской области - 44, в Павлодарской области - 4. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 295 438 человек. 

В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 538 630 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 321 029 человек", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса.  


По информации на 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 7 571 человек (–7 465+ и 106 КВИ-). В стационарах находятся 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 891 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент. 

Все регионы Казахстана продолжают находиться в зеленой зоне.
 

Все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по КВИ

16.07.2022, 10:56 35516
Все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания КВИ, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 423, 
  • в городе Алматы - 494, 
  • в городе Шымкенте - 106, 
  • в Акмолинской области - 27, 
  • в Актюбинской области - 4, 
  • в Алматинской области - 132, 
  • в Атырауской области - 27, 
  • в ВКО - 22, 
  • в Жамбылской области - 54, 
  • в ЗКО - 12, 
  • в Карагандинской области - 81, 
  • в Костанайской области - 14, 
  • в Кызылординской области - 23, 
  • в Мангистауской области - 17, 
  • в Павлодарской области - 12, 
  • в СКО - 10, 
  • в Туркестанской области - 12. 
 
В Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 025 человек.
 
На 15 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 537 392 человека, вторым компонентом - 9 319 802 человека.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июля все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне.
 

Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве

15.07.2022, 14:16 41556
Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Какие меры будут предприниматься Министерством здравоохранения при неблагоприятном развитии эпидситуации по коронавирусу и переходе в желтую и красную зоны, рассказала сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Будут приняты дополнительные меры: работа с близкими контактными, ограничение, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и на транспорте. При переходе в красную зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в желтой зоне, будут приняты меры по ограничению передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП", - сообщила министр.

 
Сегодня Гиният также озвучила прогноз по коронавирусу на ближайшие месяцы. По ее словам, заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре. 
 

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