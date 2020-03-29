В Казахстане подтвержден 191 случай коронавируса

На сегодняшний день в стране подтвержден 191 случай регистрации коронавируса:
Нур-Султан - 107 случаев;
Алматы - 57 случаев;
Караганда - 4 случая;
Жамбылская область - 3 случая;
Атырауская область - 4 случая;
Акмолинская область - 5 случая;
Шымкент - 2 случая;
Восточно-Казахстанская область - 2 случая;
Алматинская область - 2 случая;
Актюбинская область - 1 случай;
Северо-Казахстанская область - 1 случай4
Павлодарская область -1 случай;
Мангистауская область - 1 случай;
Кызылординская область - 1 случай.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
С 28 марта усилены карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте. Кроме того, в Алматы с 00.00 28 марта усилен режим карантина.
В стране зарегистрирован один случай смерти от КВИ.
Трое пациентов выздоровели.
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