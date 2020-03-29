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В Казахстане подтвержден 191 случай коронавируса

28.03.2020, 10:06 13231
В Казахстане подтвержден 191 случай коронавируса
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 28 марта 2020 года зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 32 случая, Алматы - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Акмолинской области - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Кызылординской области - 1 случай, в Атырауской области -1 случай, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в стране подтвержден 191 случай регистрации коронавируса:
 
Нур-Султан - 107 случаев; 
 
Алматы - 57 случаев; 
 
Караганда - 4 случая; 
 
Жамбылская область - 3 случая; 
 
Атырауская область - 4 случая; 
 
Акмолинская область - 5 случая; 
 
Шымкент - 2 случая; 
 
Восточно-Казахстанская область - 2 случая; 
 
Алматинская область - 2 случая; 
 
Актюбинская область - 1 случай; 
 
Северо-Казахстанская область - 1 случай4 
 
Павлодарская область -1 случай; 
 
Мангистауская область - 1 случай; 
 
Кызылординская область - 1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения


Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 

С 28 марта усилены карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте. Кроме того, в Алматы с 00.00 28 марта усилен режим карантина.

В стране зарегистрирован один случай смерти от КВИ

 

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