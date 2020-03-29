В Казахстане подтвержден 191 случай коронавируса

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 28 марта 2020 года зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 32 случая, Алматы - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Акмолинской области - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Кызылординской области - 1 случай, в Атырауской области -1 случай, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтвержден 191 случай регистрации коронавируса:

Нур-Султан - 107 случаев;

Алматы - 57 случаев;

Караганда - 4 случая;

Жамбылская область - 3 случая;

Атырауская область - 4 случая;

Акмолинская область - 5 случая;

Шымкент - 2 случая;

Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

Алматинская область - 2 случая;

Актюбинская область - 1 случай;

Северо-Казахстанская область - 1 случай4

Павлодарская область -1 случай;

Мангистауская область - 1 случай;

Кызылординская область - 1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией













Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.













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