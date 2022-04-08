В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 245 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев КВИ+, из них:

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 2,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 1,

в Туркестанской области - 0.

На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2237 человек (1221 КВИ+ и 1016 КВИ-), из них: в стационарах находится 246 пациентов, на амбулаторном уровне - 1991 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

В Казахстане за сутки 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 364 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

5 апреля 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 11 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 739, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 370.