В Казахстане за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

В МВК по нераспространению COVID-19 уточнили, что за прошедшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число больных COVID-19 в стране достигло 110 402.
Из них:
в Алматы - 14 647 (+20),
в Нур-Султане - 14 410 (+15),
в Атырауской области - 11 254 (+5),
в Карагандинской области - 10 490 (+10),
в ВКО - 9142 (+27),
в ЗКО - 6961 (+8),
в Шымкенте - 5225 (+3),
в Алматинской области - 5081 (+12),
в СКО - 4355 (+9),
в Жамбылской области - 4169 (+4),
в Павлодарской области - 4144 (+13),
в Акмолинской области - 3620 (+12),
в Костанайской области - 3581 (+6),
в Туркестанской области - 3406 (+1),
в Мангистауской области - 3384 (+6),
в Актюбинской области - 3281 (+1),
в Кызылординской области - 3252 (+0).
От коронавирусной инфекции за сутки выздоровели 52 человека:
в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 3,
в Карагандинской области - 15,
в Павлодарской области - 5,
в Северо-Казахстанской области - 23
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели 105 618 человек.
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