В Казахстане за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Еще 152 новых случая коронавируса зафиксировано в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В МВК по нераспространению COVID-19 уточнили, что за прошедшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число больных COVID-19 в стране достигло 110 402.

Из них:

в Алматы - 14 647 (+20),

в Нур-Султане - 14 410 (+15),

в Атырауской области - 11 254 (+5),

в Карагандинской области - 10 490 (+10),

в ВКО - 9142 (+27),

в ЗКО - 6961 (+8),

в Шымкенте - 5225 (+3),

в Алматинской области - 5081 (+12),

в СКО - 4355 (+9),

в Жамбылской области - 4169 (+4),

в Павлодарской области - 4144 (+13),

в Акмолинской области - 3620 (+12),

в Костанайской области - 3581 (+6),

в Туркестанской области - 3406 (+1),

в Мангистауской области - 3384 (+6),

в Актюбинской области - 3281 (+1),

в Кызылординской области - 3252 (+0).

От коронавирусной инфекции за сутки выздоровели 52 человека:

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 3,

в Карагандинской области - 15,

в Павлодарской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 23

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели 105 618 человек.

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