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В Казахстане за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

25.10.2020 11422
В Казахстане за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Еще 152 новых случая коронавируса зафиксировано в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
В МВК по нераспространению COVID-19 уточнили, что за прошедшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число больных COVID-19 в стране достигло 110 402.
 
Из них:
 
в Алматы - 14 647 (+20),
 
в Нур-Султане - 14 410 (+15),
 
в Атырауской области - 11 254 (+5),
 
в Карагандинской области - 10 490 (+10),
 
в ВКО - 9142 (+27),
 
в ЗКО - 6961 (+8),
 
в Шымкенте - 5225 (+3),
 
в Алматинской области - 5081 (+12),
 
в СКО - 4355 (+9),
 
в Жамбылской области - 4169 (+4),
 
в Павлодарской области - 4144 (+13),
 
в Акмолинской области - 3620 (+12),
 
в Костанайской области - 3581 (+6),
 
в Туркестанской области - 3406 (+1),
 
в Мангистауской области - 3384 (+6),
 
в Актюбинской области - 3281 (+1),
 
в Кызылординской области - 3252 (+0).
 
От коронавирусной инфекции за сутки выздоровели 52 человека:
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Атырауской области - 3,
 
в Карагандинской области - 15,
 
в Павлодарской области - 5,
 
в Северо-Казахстанской области - 23
 
в Туркестанской области - 5.
 
Всего в стране выздоровели 105 618 человек.
 

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