В Казахстане за сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом

За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания коронавирусной пневмонией

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 219 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 061 случай заболевания.





По данным Минздрава РК, на 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1556 человек (1348 КВИ+ и 208 КВИ-), из них в стационарах находится 234 пациента, на амбулаторном уровне - 1322 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.





За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.