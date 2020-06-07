Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 4 случая с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от КВИ: город Нур-Султан - пациентка 1944 года рождения, город Шымкент - пациентка 1950 года рождения, Карагандинская область - пациент 1958 года рождения, Павлодарская область - пациентка 1957 года рождения", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 52 летальных случая.

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