Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 5207 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 22.35 11 мая в Казахстане зарегистрированы еще 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане - 15;

в Атырауской области - 21;

в Актюбинской области - 1;

в Карагандинской области - 1;

в Костанайской области - 4;

в Туркестанской области - 3;

в Западно-Казахстанской области - 2.

Итого, по информации оперативного штаба Госкомиссии, зарегистрированных случаев в Казахстане - 5207:

Нур-Султан - 1098;

Алматы - 1593;

Шымкент - 239;

Акмолинская область - 110;

Актюбинская область - 176;

Алматинская область - 183;

Атырауская область - 323;

Восточно-Казахстанская область - 51;

Жамбылская область - 182;

Западно-Казахстанская область - 254;

Карагандинская область - 197;

Костанайская область - 66;

Кызылординская область - 230;

Мангистауская область - 129;

Павлодарская область - 154;

Северо-Казахстанская область - 36;

Туркестанская область - 186.

Также стало известно, что еще 54 человека выздоровели от КВИ, из них в Нур-Султане - 2, Алматы - 38, Алматинской области - 5, Карагандинской области - 3, Жамбылской области - 1, Туркестанской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1, Костанайской области - 1.





Итого выздоровевших в Казахстане - 2074.





Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,254 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тысяч.

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