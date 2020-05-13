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В Казахстане зарегистрировано 5207 случаев заболевания COVID-19

12.05.2020, 08:57 6454
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 5207 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today. 
 
По состоянию на 22.35 11 мая в Казахстане зарегистрированы еще 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
 
в Нур-Султане - 15;
 
в Атырауской области - 21;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Карагандинской области - 1;
 
в Костанайской области - 4;
 
в Туркестанской области - 3;
 
в Западно-Казахстанской области - 2.
 
Итого, по информации оперативного штаба Госкомиссии, зарегистрированных случаев в Казахстане - 5207:
 
Нур-Султан - 1098;
 
Алматы - 1593;
 
Шымкент - 239;
 
Акмолинская область - 110;
 
Актюбинская область - 176;
 
Алматинская область - 183;
 
Атырауская область - 323;
 
Восточно-Казахстанская область - 51;
 
Жамбылская область - 182;
 
Западно-Казахстанская область - 254;
 
Карагандинская область - 197;
 
Костанайская область - 66;
 
Кызылординская область - 230;
 
Мангистауская область - 129;
 
Павлодарская область - 154;
 
Северо-Казахстанская область - 36;
 
Туркестанская область - 186.
 
Также стало известно, что еще 54 человека выздоровели от КВИ, из них в Нур-Султане - 2, Алматы - 38, Алматинской области - 5, Карагандинской области - 3, Жамбылской области - 1, Туркестанской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1, Костанайской области - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 2074.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. 
 
По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,254 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тысяч. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая. 
 
Вчера, 11 мая, в Казахстане завершился режим ЧП, однако карантинные ограничения будут сниматься постепенно
 

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