Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 5207 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По состоянию на 22.35 11 мая в Казахстане зарегистрированы еще 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане - 15;
в Атырауской области - 21;
в Актюбинской области - 1;
в Карагандинской области - 1;
в Костанайской области - 4;
в Туркестанской области - 3;
в Западно-Казахстанской области - 2.
Итого, по информации оперативного штаба Госкомиссии, зарегистрированных случаев в Казахстане - 5207:
Нур-Султан - 1098;
Алматы - 1593;
Шымкент - 239;
Акмолинская область - 110;
Актюбинская область - 176;
Алматинская область - 183;
Атырауская область - 323;
Восточно-Казахстанская область - 51;
Жамбылская область - 182;
Западно-Казахстанская область - 254;
Карагандинская область - 197;
Костанайская область - 66;
Кызылординская область - 230;
Мангистауская область - 129;
Павлодарская область - 154;
Северо-Казахстанская область - 36;
Туркестанская область - 186.
Также стало известно, что еще 54 человека выздоровели от КВИ, из них в Нур-Султане - 2, Алматы - 38, Алматинской области - 5, Карагандинской области - 3, Жамбылской области - 1, Туркестанской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 1, Мангистауской области - 1, Костанайской области - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 2074.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,254 млн человек. Выздоровели более 1,527 млн человек, погибли более 287 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
Вчера, 11 мая, в Казахстане завершился режим ЧП, однако карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства