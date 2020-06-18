В Кызылординской области усиливают карантин

Кызылорда. 17 июня. Kazakhstan Today - В Кызылординской области усиливают карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

В связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции в области в течение последних 7 дней на 7% эпидемиологическая ситуация оценивается как неустойчивая.

В этой связи в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции необходимо усилить ограничительные и карантинные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказано в постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области №15 от 16 июня "Об усилении ограничительных и карантинных мероприятий".





Согласно постановлению, запрещается проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых, конференций, семинаров, выставок и др.), а также проведение всех торжественных и семейных мероприятий.

Необходимо обеспечить соблюдение карантинных и санитарно-дезинфекционных режимов в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах адаптации и социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов интернатного типа (запретить передвижение пациентов между палатами или комнатами и работникам между отделениями, прием посетителей и передачи пищи извне).

Кроме того, не менее 80% работников поручено перевести на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников) в государственных органах (организациях), национальных компаниях и других офисах.

Сотрудникам, находящимся на дистанционной форме работы, следует строго соблюдать ограничительные и карантинные меры.

График работы образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые) ограничивается с 10.00 до 16.00.

Запрещается, за исключением молитв отдельных жителей, проведение в мечетях публичных пятничных проповедей, традиционных мероприятий в религиозных домах (поминание и т.д.).

Приостановлена работа всех детских садов независимо от форм собственности, за исключением дежурных групп детских садов (с расчетом площади не менее 4 квадратных метров на 1 ребенка).

Акиматам города и районов, Региональной палате предпринимателей "Атамекен" поручено запретить работу объектов летних оздоровительных и дневных пришкольных лагерей для всех детей, детских игровых площадок в помещениях, кинотеатров, ночных клубов, фуд-кортов и услуг аренды суточных квартир и домов.

Необходимо обеспечить соблюдение усиленного санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного режимов в санаторно-курортных объектах.

Запрещается проведение экскурсий для учащихся и детей дошкольного возраста.

Ограничивается работа ряда объектов:

- компьютерных, интернет- и бильярдных клубов, лото- и букмекерских контор с расчетом площади не менее 4 квадратных метров на одного человека (включая посетителей и сотрудников) ограничивается с 10.00 до 20.00;

- ярмарок, непродовольственных, вещевых рынков и объектов с 08.00 до 17.00;

- при невозможности оказания услуг в онлайн-формате ограничить работу центров по обслуживанию населения с 09.00 до 17.00;

- спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10.00 до 20.00;

- в парках отдыха в очередях всех аттракционов, игровых мест, касс и объектов предпринимательства не допускать скопления людей, обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и ограничить работу с 10.00 до 22.00;

- общественного транспорта областного, районных центров с 07.00 до 22.00. При этом число пассажиров не должно превышать количество посадочных мест;

- такси с соблюдением требований Алгоритмов санитарно-эпидемиологических, санитарно-дезинфекционных правил с ограничением перевозки до двух взрослых человек или двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного взрослого с 07.00 до 22.00;

- продуктовых гипермаркетов, оптомаркетов, супермаркетов, мини-маркетов, магазинов, осуществляющих торговлю товарами первой необходимости (хозяйственные и гигиенические товары) с соблюдением масочного режима, социальной дистанции в очередях (не менее 1,5 метров) и проведением дезинфекционных мероприятий с 10.00 до 22.00, за исключением аптек, работающих согласно штатному режиму;

- объектов общественного питания с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и обеспечением приема посетителей в количестве не более 30 человек с 11.00 до 22.00;

- объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов с 11.00 до 22.00.

Кроме того, жители и гости Кызылординской области до стабилизации эпидемиологической обстановки обязаны носить защитные маски в общественных местах и местах скопления людей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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