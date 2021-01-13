В Минздраве опровергли слухи о принудительной вакцинации от КВИ

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - В Казахстане любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого и не является принудительной. Согласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", у каждого гражданина Казахстана есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК в ответ на появившуюся информацию о принудительной вакцинации сообщает.

Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает никакого чипирования людей", - добавили в ведомстве.

Перед тем как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины.

В настоящее время проводится работа по подготовке к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции. Применение вакцины против КВИ, как и всех других вакцин, разрешается только после завершения фаз клинических исследований и государственной регистрации в Казахстане", - добавили в комитете.

С учетом этого, в Казахстане вакцинацию против КВИ предполагается начать в ближайшие месяцы 2021 года. При этом вакцинация против этой инфекции также будет на добровольной основе.

В целях снижения распространения КВИ в республике так же, как и во всем мире, предполагается начать вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения инфекции. В эти группы включены медицинские работники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, а также лица с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, которые нуждаются в защите от инфекций в первую очередь.

В комитете обратились к гражданам с просьбой не поддаваться сомнительной информации в социальных сетях и мессенджерах. А также напомнили, что распространение заведомо ложной информации, согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, наказуемо штрафом в размере до 1000 МРП либо ограничением или лишением свободны на срок до 1 года.

Ранее сообщалось , что остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки.

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