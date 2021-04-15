В Минздраве пояснили, почему решено разливать казахстанскую вакцину в Турции

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, почему решено разливать казахстанскую вакцину в Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На самом деле в Казахстане была проведена оценка всех производственных площадок, которые были способны работать с биологической продукцией, что мы ранее в наших брифингах отмечали. По вопросу производства вакцины в Карагандинском фармзаводе решение было принято на основании того, что сама вакцина делается на аденовирусной платформе, и требования по уровню патогенности не такие высокие", - сказал Марат Шоранов.

Если говорить об инактивированной технологии вакцины, производимой в Казахстане, то для ее промышленного производства требуется наличие второй категории патогенности для производственной площадки. В Казахстане, по словам первого вице-министра, таких широкомасштабных площадок нет, поэтому было принято решение по строительству завода в Жамбылской области.

Что касается турецкого производителя, который может разливать эту вакцину, - это мировая практика. Сегодня все крупные производители ищут возможности по локализации и использованию других площадок для масштабирования своих проектов. В этом случае наша вакцина имеет такое же право и возможность быть разлитой на той площадке, которая соответствует всем требованиям. Есть дополнительные возможности, соответствие требованиям и возможность развернуть там, в Турции", - сказал Марат Шоранов.

Напомним, 9 апреля заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов сообщил , что отечественную вакцину от коронавируса QazVac будут разливать в Турции. При этом он подчеркнул, что в Турции будет только розлив, а производиться препарат будет в Казахстане.

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