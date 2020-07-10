В МВК по нераспространению COVID-19 скорректировали данные по выздоровевшим

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Данные скорректированы в связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), передает Kazakhstan Today.

В МВК просят считать верными следующие цифры:

Нур-Султан - 3476

Алматы - 3914

Шымкент - 2152

Акмолинская область - 1017

Актюбинская область - 700

Алматинская область - 1542

Атырауская область - 4581

Восточно-Казахстанская область - 1048

Жамбылская область - 1087

Западно-Казахстанская область - 2899

Карагандинская область - 3649

Костанайская область - 707

Кызылординская область - 1063

Мангистауская область - 1156

Павлодарская область - 846

Северо-Казахстанская область - 643

Туркестанская область - 797.

Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией. 264 человека скончались от заболевания.

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