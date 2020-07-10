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В МВК по нераспространению COVID-19 скорректировали данные по выздоровевшим

09.07.2020, 20:38 6562
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Данные скорректированы в связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), передает Kazakhstan Today. 
 
В МВК просят считать верными следующие цифры:
 
Нур-Султан - 3476
 
Алматы - 3914
 
Шымкент - 2152
 
Акмолинская область - 1017
 
Актюбинская область - 700
 
Алматинская область - 1542
 
Атырауская область - 4581
 
Восточно-Казахстанская область - 1048
 
Жамбылская область - 1087
 
Западно-Казахстанская область - 2899
 
Карагандинская область - 3649
 
Костанайская область - 707
 
Кызылординская область - 1063
 
Мангистауская область - 1156
 
Павлодарская область - 846
 
Северо-Казахстанская область - 643
 
Туркестанская область - 797.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией. 264 человека скончались от заболевания. 
 

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