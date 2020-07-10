В МВК по нераспространению COVID-19 скорректировали данные по выздоровевшим

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Данные скорректированы в связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), передает Kazakhstan Today.
В МВК просят считать верными следующие цифры:
Нур-Султан - 3476
Алматы - 3914
Шымкент - 2152
Акмолинская область - 1017
Актюбинская область - 700
Алматинская область - 1542
Атырауская область - 4581
Восточно-Казахстанская область - 1048
Жамбылская область - 1087
Западно-Казахстанская область - 2899
Карагандинская область - 3649
Костанайская область - 707
Кызылординская область - 1063
Мангистауская область - 1156
Павлодарская область - 846
Северо-Казахстанская область - 643
Туркестанская область - 797.
Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией. 264 человека скончались от заболевания.
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