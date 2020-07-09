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В МЗ РК рассказали, куда жаловаться на завышенные цены на лекарства

08.07.2020, 20:20 6616
В МЗ РК рассказали, куда жаловаться на завышенные цены на лекарства
Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Поданная жалоба проверяется территориальными подразделениями комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Минздрава, всего с начала года на мобильное приложение "DARI.KZ" поступило 191 обращение от физических лиц по факту превышения утвержденных предельных цен на лекарственные средства.
 
В ведомстве напомнили, что, согласно кодексу РК "Об административных правонарушениях", за нарушение правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, если оно не повлекло причинения вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц - в размере 70, на должностных лиц - в размере 100, на субъектов малого предпринимательства - в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1000 месячных расчетных показателей. 
 
По всем фактам превышения предельных цен на лекарственные средства будут приняты по привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 

Учитывая сложившуюся напряженную ситуацию по наличию лекарств в аптеках, которой зачастую пытаются воспользоваться в целях спекуляции, при акиматах созданы мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение предельных розничных и оптовых цен на лекарства. Также анализируется информация справочных служб, предоставляющих данные о наличии и цене лекарственных средств по регионам (i-teka, MPI, Фармгородок, Гиппократ, 103.kz, Биосфера)", - сообщили в МЗ РК.

 
Территориальные подразделения комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с сотрудниками департамента экономических расследовании МФ РК, а также другими государственными органами проводят проверки аптечных организаций на предмет завышения цен на лекарственные средства и средства индивидуальной защиты, в том числе маски.
 
В министерстве напомнили, что приказ министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года № КР ДСМ-104 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации", где указаны предельные цены на лекарственные средства, можно найти на сайтах КККБТУ МЗ РК, "Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", а также в нормативной базе Министерства юстиции РК.
 
7 июля глава государства обратился к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.
 

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