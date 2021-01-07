В Норвегии умерли двое привитых вакциной Pfizer от коронавируса

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Два постояльца дома престарелых, которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, умерли в Норвегии. Об этом сообщает Норвежское агентство по лекарственным средствам, передает Kazakhstan Today.

Директор агентства Стейнар Мадсен рассказал, что в настоящее время прививку от COVID-19 этой вакциной делают "самым слабым и уязвимым", у которых имеются серьезные заболевания, пишет Газета.RU

Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это случилось вскоре после вакцинации", - сказал он.

Вакцинация с использованием препарата, выпущенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года. По последним данным, в стране выявлено 51 665 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 17 998 человек, скончались 452 пациента.





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