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В Нур-Султане создан ситуационный центр

25.06.2020, 15:50 5617
В Нур-Султане создан ситуационный центр
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане создан ситуационный центр для распределения пациентов с коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.
 

С учетом эпидемиологической ситуации в городе был принят ряд решений. Это в первую очередь - создание контакт-центра на базе скорой медицинской помощи, где сразу проводится анализ, оказываются консультативные услуги. Это порядка 500 обращений в день. Также в городских территориальных поликлиниках созданы колл-центры с ответственными лицами. О них информация есть на ресурсе. И также в нашем городском информационном центре iKOMEK имеются мобильные приложения у каждого руководителя медицинской организации. И обращения сразу поступают им на мобильное приложение", - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова. 

 
По ее словам, в столице создан ситуационный центр, где регулируется коечный фонд города по КВИ и потоки пациентов. 
 

За счет временного приостановления плановых амбулаторно-поликлинических посещений эти кадровые ресурсы были направлены на создание дополнительных бригад скорой медицинской помощи. Накануне создали 32 бригады. На текущую дату в городе на линии 150 бригад", - сказала она.

 
Как сообщила в Telegram заместитель акима города Нур-Султан Малика Бектурова, учитывая возросшую нагрузку на телефонный колл-центр Скорой помощи, запустился дополнительный канал подачи заявки – это телеграм-бот @ns103bot.
 

Используя бот, можно подать заявку на вызов скорой самостоятельно. После ответа на все вопросы бота и указания свой ИИНа, а также адреса проживания, ваша заявка будет сформирована и отправлена диспетчеру приёма. Далее вызов определят по категории срочности в соответствии с приказом МЗ РК №450. После присвоения категории срочности, заявка попадает в очередь вызовов диспетчера направления, который и назначает бригаду на данный вызов. В случае наличия заведомо ложных данных, заявка будет отклонена", - проинформировала она.

 
По последним данным, в Нур-Султане зарегистрировано 3546 случаев коронавируса, 2642 человека выздоровели от заболевания, 38 скончались. Всего в Казахстане 19 285 случаев КВИ, 136 летальных.
 

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