В Нур-Султане выписали 30 человек, выздоровевших от КВИ

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - 21 июля были выписаны 30 пациентов, переболевших COVID-19. Сейчас в многопрофильной больнице №3, расположенной в здании "Рамада Плаза", получают лечение около 300 больных, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт акимата столицы, пациенты получают полноценную медицинскую помощь. Все препараты для лечения есть в наличии.

Я со своей стороны вновь призываю горожан строго соблюдать карантинные нормы, без необходимости не выходить из дома, не посещать общественные места, заботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих", - сказал заведующий отделением больницы Кагва Арав.

По словам терапевта городской многопрофильной больницы №3 Азизы Алданбаевой, пациенты зачастую поступают в клинику в тяжелом состоянии.

Им в первую очередь оказывается необходимая помощь. Как правило, через 2-3 дня интенсивной терапии уже наблюдается хорошая динамика. Сейчас мы выписываем выздоровевших пациентов", - рассказала врач.

Одна из пациенток, пенсионерка Мария Жабаева рассказала, что была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Я благодарна Всевышнему и всему медперсоналу за помощь! Они проявили заботу и чуткость. Я пролечилась здесь 12 дней. До этого десять дней лечилась дома, боялась обращаться к врачам. Теперь я выздоровела и еду домой", -рассказала женщина.

Всего в столице зарегистрировано 8619 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них больше половины излечились - 5511 пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией. С 13 по 19 июля в стране зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.

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