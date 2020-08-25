В РК Кавасакиподобный синдром диагностирован у 16 детей, перенесших COVID-19

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Главный педиатр Казахстана, руководитель Научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева на брифинге в СЦК рассказала о синдроме Кавасаки, который выявлен у казахстанских детей, перенесших коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Мультисистемный воспалительный синдром, временно ассоциированный с COVID-19 у детей и подростков - это отложенное иммунологическое явление, связанное с воспалением после перенесенной инфекции COVID-19. Данная патология больше постинфекционный синдром, который развивается у детей через 3-5 недель после перенесенного COVID-19, о чем свидетельствует выявление в крови антител у таких больных. Другое название МВС - это Кавасакиподобный синдром, так как он имеет клиническое сходство с болезнью Кавасаки, хотя существуют определенные различия. Основным из них является то, что болезнь Кавасаки развивается только в раннем детском возрасте, а МВС регистрируется также у подростков и молодых людей до 21 года. Болезнь Кавасаки очень редкая патология во всем мире, в Казахстане ежегодно выявлялось 2-5 случаев", - сказала Р. Боранбаева.

Она подчеркнула, что МВС не является массовым заболеванием у детей после COVID-19. И только некоторые дети могут проявлять клинические симптомы, похожие на болезнь Кавасаки, и могут протекать в тяжелой форме. При этом важным для благополучного лечения МВС является ранняя диагностика и своевременно начатая терапия.

На 23 августа 2020 года в республике всего диагностировано 16 случаев МВС у детей, из них 8 детей выписаны с благоприятным исходом, остальные получают лечение в многопрофильных детских больницах", - сказала спикер.

Она подчеркнула, что при подозрении на МВС ассоциированный с COVID-19 ребенок обязательно должен быть госпитализирован в многопрофильную детскую больницу, где получит полный объем диагностических мероприятий и необходимую терапию.

Диагностика и лечение пациентов с Кавасаки подобным синдромом осуществляется мультидисциплинарной командой специалистов различного педиатрического профиля: инфекционисты, ревматологи, кардиологи, гематологи, реаниматологи. Ранняя диагностика и своевременная медицинская помощь в большинстве случаев приводят к благоприятному исходу и выздоровлению ребенка.

Основными клиническими симптомами Кавасакиподобного синдрома являются: наличие температуры выше 38,5С в течение 24 часов и более; поражение желудочно-кишечного тракта - боли в животе, рвота, тошнота, диарея; в 50% может быть поражение органов дыхания - кашель, одышка из-за развития тяжелой пневмонии; сыпь на теле различной степени выраженности пятнистая, пятнисто-папулезная; возможны конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, отеки ладоней, стоп; кардиоваскулярные симптомы в виде болей в области сердца, за грудиной; красный, малиновый язык, покраснение губ.





Как сообщалось ранее, в Казахстане коронавирусом заболели около 2,5 тыс. детей , в том числе 111 новорожденных. В 80% случаев болезнь протекала в легкой и бессимптомной форме. Остальные 20% перенесли заболевание в средне тяжелой и тяжелой форме, в основном это были дети с тяжелой хронической патологией, которая усугубила течение COVID-19. Летальных исходов среди детей в Казахстане нет.

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