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В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Узбекистана, занимающихся международными грузоперевозками

09.04.2020, 11:56 9559
В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Узбекистана, занимающихся международными грузоперевозками
Уральск. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Республики Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой, передает Kazakhstan Today 
 

У одного из граждан Республики Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой, при прохождении санитарно-карантинного контроля на автопереходе на границе с Российской Федерацией сотрудниками санитарно-карантинного контроля при проведении анкетирования и дистанционной термометрии зафиксировано повышение температуры", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

 
Сотрудниками СКП данные граждане были, согласно алгоритму действий, изолированы в изолятор и вызвана скорая помощь.
 
С соблюдением всех противоэпидемических мероприятий данные граждане доставлены в провизорный стационар, где у них были взяты анализы на коронавирусную инфекцию.
 
По результатам исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Находятся в Областной инфекционной больнице. 
 
Все контактные лица были своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение.
 
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
 

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