В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Узбекистана, занимающихся международными грузоперевозками

Уральск. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Республики Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой, передает Kazakhstan Today

У одного из граждан Республики Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой, при прохождении санитарно-карантинного контроля на автопереходе на границе с Российской Федерацией сотрудниками санитарно-карантинного контроля при проведении анкетирования и дистанционной термометрии зафиксировано повышение температуры", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Сотрудниками СКП данные граждане были, согласно алгоритму действий, изолированы в изолятор и вызвана скорая помощь.

С соблюдением всех противоэпидемических мероприятий данные граждане доставлены в провизорный стационар, где у них были взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

По результатам исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Находятся в Областной инфекционной больнице.

Все контактные лица были своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.





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