В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Узбекистана, занимающихся международными грузоперевозками

У одного из граждан Республики Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой, при прохождении санитарно-карантинного контроля на автопереходе на границе с Российской Федерацией сотрудниками санитарно-карантинного контроля при проведении анкетирования и дистанционной термометрии зафиксировано повышение температуры", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.
Сотрудниками СКП данные граждане были, согласно алгоритму действий, изолированы в изолятор и вызвана скорая помощь.
С соблюдением всех противоэпидемических мероприятий данные граждане доставлены в провизорный стационар, где у них были взяты анализы на коронавирусную инфекцию.
По результатам исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Находятся в Областной инфекционной больнице.
Все контактные лица были своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
На сегодняшний день в Западно-Казахстанской областной инфекционной больнице находятся 4 человека с коронавирусной инфекцией.
Всего в стране 759 зарегистрированных случаев КВИ. Выздоровело 54 человека, 7 скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства