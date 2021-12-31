ВОЗ призвала в 2022 году вакцинировать 70 процентов населения Земли

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ЖЕНЕВА. 30 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве , посвященной второй годовщине появления COVID-19.

Это момент, когда мировые лидеры могут отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится. В то время как 2021 год был тяжелым, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены", - сказал Гебрейесус.

В настоящее время, по его словам, 92 государства-члена из 194 не достигли целевого показателя в 40% по вакцинированию населения.

Я хочу, чтобы правительства, промышленность и гражданское общество сотрудничали с нами в рамках кампании, нацеленной на 70-процентный охват вакцинацией в каждой стране к началу июля. В 2022 году ВОЗ будет работать с нашими государствами-членами над созданием хорошо финансируемых систем здравоохранения, повышением готовности и обеспечением справедливого распределения медицинских инструментов", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что в 2020 году было зарегистрировано 1,8 млн смертей, а в 2021 году уже 3,5 млн, но фактическое число намного выше. Это не говоря уже о миллионах людей, сталкивающихся с долгосрочными последствиями вируса.

Дельта и Омикрон - две угрозы, которые приводят к рекордному числу случаев заболевания, что приводит к резкому увеличению числа госпитализаций и смертей", - заявил Гебрейесус.

В числе основных причин высокой смертности глава ВОЗ назвал популизм, узкий национализм и накопление средств здравоохранения, включая маски, терапевтические средства, диагностику и вакцины, небольшим числом стран.

Дезинформация, часто распространяемая небольшим числом людей, постоянно отвлекает внимание, подрывая науку и доверие к жизненно важным средствам здравоохранения. Дезинформация, которая привела к нерешительности в отношении вакцинации, теперь приводит к непропорционально высокой смертности непривитых", - заявил Гебрейесус.

По его словам, жизненно важно, чтобы созданная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов могла разработать путь для научных исследований патогенов, в том числе для изучения происхождения SARS-CoV-2. Только так, по его мнению, получится увидеть прогресс в борьбе с заболеванием в новом году.