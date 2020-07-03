За сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших COVID-19

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них 981 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 81/40;
город Алматы - 195/110;
город Шымкент - 43/18;
Акмолинская область - 52/42;
Актюбинская область - 63/40;
Алматинская область - 111/95;
??Атырауская область - 287/210;
Восточно-Казахстанская область - 111/52;
Жамбылская область - 45/34;
Западно-Казахстанская область - 112/72;
Карагандинская область - 97/51;
Костанайская область - 11/4;
Кызылординская область - 105/82;
Мангистауская область - 83/77;
Павлодарская область - 59/20;
Северо-Казахстанская область - 28/20;
Туркестанская область - 26/14.
Всего в стране выявлено 42 574 заболевших, 13 845 человек выздоровели от заболевания, 188 - скончались.
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