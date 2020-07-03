За сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших COVID-19

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них 981 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 81/40;

город Алматы - 195/110;

город Шымкент - 43/18;

Акмолинская область - 52/42;

Актюбинская область - 63/40;

Алматинская область - 111/95;

??Атырауская область - 287/210;

Восточно-Казахстанская область - 111/52;

Жамбылская область - 45/34;

Западно-Казахстанская область - 112/72;

Карагандинская область - 97/51;

Костанайская область - 11/4;

Кызылординская область - 105/82;

Мангистауская область - 83/77;

Павлодарская область - 59/20;

Северо-Казахстанская область - 28/20;

Туркестанская область - 26/14.

Всего в стране выявлено 42 574 заболевших, 13 845 человек выздоровели от заболевания, 188 - скончались.

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