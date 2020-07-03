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За сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших COVID-19

02.07.2020, 09:26 8425
Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них 981 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 81/40;
 
город Алматы - 195/110;
 
город Шымкент - 43/18;
 
Акмолинская область - 52/42;
 
Актюбинская область - 63/40;
 
Алматинская область - 111/95;
 
??Атырауская область - 287/210;
 
Восточно-Казахстанская область - 111/52;
 
Жамбылская область - 45/34;
 
Западно-Казахстанская область - 112/72;
 
Карагандинская область - 97/51;
 
Костанайская область - 11/4;
 
Кызылординская область - 105/82;
 
Мангистауская область - 83/77;
 
Павлодарская область - 59/20;
 
Северо-Казахстанская область - 28/20;
 
Туркестанская область - 26/14.
 
Всего в стране выявлено 42 574 заболевших, 13 845 человек выздоровели от заболевания, 188 - скончались.
 

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