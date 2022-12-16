Вернуть масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом предлагает Минздрав

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заболеваемость КВИ выросла на 21% за последнюю неделю, с 1001 случая в неделю до 1283 случаев, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
По ее словам, рост заболеваемости наблюдается с начала ноября.
Регистрируется до 235 случаев КВИ+ и до 40 случаев КВИ- в сутки", - отметила министр.
При этом, по ее словам, все регионы находятся в "зеленой" зоне. Однако в 15 регионах показатель R выше 1, что свидетельствует о росте распространения инфекции.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача (ГСД) при показателе R выше 1 рекомендуется носить маски в общественных местах и необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения", - отметила министр.
По данным Минздрава, в республике подтверждена циркуляция варианта штамма омикрон.
Занятость инфекционных коек по республике составляет 13% (296 из 2136), реанимационных - 3% (12 из 352 коек).
Еще раз хочу обратить внимание, что недостаточная работа по своевременной ревакцинации подлежащего контингента способствует накоплению неиммунной прослойки населения, регистрации более тяжелых форм заболевания, а при наличии сопутствующих заболеваний и летальных исходов. В этой связи прошу поручить МИО активизировать ревакцинацию подлежащих групп и информационно-разъяснительную работу среди населения", - сказала министр на заседании МВК.
Она призвала активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против КВИ, обеспечить должное хранение поступающих вакцин и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о важности ревакцинации.
Ранее сообщалось,что на севере Казахстана растет заболеваемость скарлатиной и коронавирусом.